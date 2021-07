Nelle ultime ore, la Juventus e il Sassuolo si sono incontrate per parlare di Manuel Locatelli. I bianconeri e il club neroverde, però, non avrebbero ancora trovato un accordo. Al momento le parti sarebbe molto distanti. La Juventus proporrebbe circa 30 milioni totali e vorrebbe fare l'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Ma il Sassuolo vorrebbe un'altra formula ma soprattutto valuterebbe il giocatore circa 40 milioni. Dunque, le parti dovranno rivedersi per cercare di trovare una soluzione. La sensazione è che se la Juventus vorrà Locatelli dovrà alzare la sua proposta.

Locatelli vorrebbe la Juventus

La Juventus e il Sassuolo, per il momento, non sono vicine ad un accordo per Manuel Locatelli. Il club neroverde vorrebbe ricevere un'offerta simile a quella fatta dall'Arsenal. Infatti, i gunners avrebbero proposto 40 milioni per arrivare al centrocampista classe 98. La Juventus, al momento, non si avvicinerebbe nemmeno a questa cifra. Adesso resta da capire cosa vorrà fare il giocatore. Infatti, Locatelli vorrebbe approdare a Torino anche perché in bianconero avrebbe la possibilità di giocare la Champions League cosa che a Londra non potrebbe fare. Dunque, la volontà di Locatelli potrebbe essere determinante per capire dove giocherà il prossima anno. In ogni caso la trattativa proseguirà, adesso resta da capire se nel prossimo incontro la Juventus andrà incontro alle esigenze del Sassuolo alzando un po' la sua proposta.

Attenzione a Pjanic

Un altro nome che viene accostato alla Juventus per rinforzare il centrocampo è quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco potrebbe lasciare il Barcellona visto che il club vorrebbe cederlo. Per questo motivo il club blaugrana e la Juventus potrebbero pensare ad uno scambio tra Miralem Pjanic e Aaron Ramsey. I bianconeri vorrebbero cedere il gallese e il Barcellona potrebbe essere una buona soluzione.

La difficoltá in questa trattativa è legata agli ingaggi dei due giocatori le sue società vorrebbero risparmiare qualcosa ma entrambi guadagnano molto e questo potrebbe bloccare il tutto.

Intanto la Juventus continua a lavorare

La Juventus, in attesa di capire come evolverà la questione mercato, è alla Continassa da diversi giorni per preparare la nuova stagione.

Massimiliano Allegri sta lavorando con i suoi ragazzi anche se al momento mancano i nazionali. Il rientro di molti giocatori avverrà nelle prossime settimane e uno dei primi a rientrare sarà Cristiano Ronaldo che è atteso a Torino per il 25 luglio. Inoltre, la Juventus è al lavoro per organizzare un'amichevole contro il Milan. La partita dovrebbe disputarsi il 24 luglio e si dovrebbe svolgere a Lugano. Adesso, si attenderebbe solo la conferma ufficiale da parte delle due società.