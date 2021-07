La Juventus nelle prossime settimane potrebbe cedere Merih Demiral e probabilmente anche Daniele Rugani. Quest'ultimo è rientrato dal prestito al Cagliari, mentre il difensore turco vorrebbe trovare più spazio. Se dovessero partite entrambi la Juventus potrebbe anche decidere di intervenire sul mercato perché Giorgio Chiellini va verso il rinnovo di contratto, ma di certo non potrà giocare tutte le partite. Perciò i bianconeri potrebbero cercare un difensore che possa fare il quarto centrale da alternarsi con i titolarissimi. Di questo argomento ne ha parlato Paolo Bargiggia a 1 Station Radio nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore: "Allegri sta chiedendo un difensore centrale, soprattutto se dovessero essere ceduti sia Rugani che Demiral".

Secondo il giornalista il nome che è finito nel mirino di Massimiliano Allegri è quello di Kostas Manolas: "Il nome nella testa di Max è Manolas del Napoli".

Idea Manolas

La Juventus nelle prossime settimane dovrà fare qualche operazione di mercato e probabilmente anche in uscita ci saranno dei movimenti. Infatti, alcuni giocatori non sembrano essere nei piani di Massimiliano Allegri. Tra questi ci sarebbe anche Daniele Rugani. Il difensore toscano alla Juventus non è mai riuscito ad incidere e nelle ultime esperienze lontane da Torino non ha brillato. Dunque, è possibile che parta, perciò a quel punto la Juventus potrebbe cercare un nuovo centrale. Anche perché Merih Demiral difficilmente resterà a Torino, su di lui ci sono molte squadre e tra questi ci sarebbe il Borussia Dortmund.

In caso di una doppia cessione in difesa, Federico Cherubini potrebbe cercare un nuovo difensore. Il nome che potrebbe interessare è quello di Manolas come ha svelato Paolo Bargiggia: "Non è ancora una trattativa, ma per 15 milioni di euro potrebbe partire". Dunque, non resta che attendere di capire se davvero questo affare si concretizzerà o se resterà un'idea di mezza estate.

La Juventus sempre vigile su Pjanic

Un altro nome che è accostato alla Juventus è quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco potrebbe tornare in bianconero visto che è in uscita dal Barcellona. Pjanic potrebbe essere una buona opportunità di mercato, ma la Juventus prima di prenderlo dovrebbe cedere Ramsey. Dunque, anche in questo caso i bianconeri potrebbero prendere un nuovo innesto in mezzo al campo solo in caso di qualche partenza.

Mentre il discorso per Locatelli è diverso visto che il centrocampista classe 98 rappresenta l'obiettivo numero uno del mercato della Juventus, come ha spiegato lo stesso Paolo Bargiggia: "In settimana ci sarà un altro contatto per Locatelli, sono convinto che l’operazione si farà".