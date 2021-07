L'Inghilterra vince contro la Danimarca per 2-1 nei tempi supplementari della semifinale di Euro2020. Con questo successo la nazionale britannica vola nella finale europea contro l'Italia di domenica 11 luglio: appuntamento a Londra alle ore 21 italiane.

Inghilterra-Danimarca: sintesi del match

La partita è stata più complicata del previsto per gli inglesi: la Danimarca passa sorprendentemente in vantaggio al minuto 30 con il sampdoriano Damsgaard che trova il gol con una punizione perfetta su cui può far poco il portiere inglese Pickford. Pochi minuti dopo l'Inghilterra riesce a portare la partita in parità quando al 39' l'esterno inglese Saka vede Sterling in area, crossa al centro, ma il pallone finisce sulle gambe del capitano danese Simon Kjaer che insacca nella propria porta, per il più classico degli autogol.

Nel secondo tempo l'Inghilterra cerca il vantaggio, ma non lo trova anche a causa di uno straordinario Kasper Schmichel. Alla fine dei 90' minuti regolamentari il risultato non si schioda dal pareggio: è 1-1 e si va ai tempi supplementari.

Nel primo tempo supplementare incomincia ad affiorare tra le file della squadra danese molta stanchezza. Poi al minuto 104' accade l'episodio che cambia definitivamente le sorti della partita e dell'Europeo per entrambe le squadre. Sterling entra in area dribblando due difensori danesi e, dopo un contatto con Joakim Maehle, l'arbitro concede un discusso calcio di rigore in favore della nazionale dei Tre leoni.

Sul dischetto del rigore si presenta Harry Kane che prima sbaglia (Schmichel riesce a parare il tiro), ma sulla respinta lo stesso centravanti la riprende e sigla così il 2-1 per l'Inghilterra.

Si va poi al secondo tempo supplementare con una Danimarca ormai senza forze: ogni tentativo della nazionale danese non va a buon fine. La partita finisce così con il risultato di 2-1 per l'Inghilterra, che festeggia la sua prima finale europea nel tripudio di Wembley.

Italia - Inghilterra è la sfida per alzare i trofeo

La finale dell'Europeo 2020 sarà quindi Italia-Inghilterra.

La nazionale inglese avrà il vantaggio di giocarsela in casa, infatti la partita si disputa a Londra, al Wembley Stadium.

La nazionale inglese è alla sua prima finale degli Europei, manifestazione in cui finora ha collezionato solo un terzo posto, che risale al 1968 e una semifinale disputata nel 1996, quando il torneo si giocava proprio in Inghilterra.

Gli azzurri invece sono alla loro quarta finale europea di sempre: una venne vinta nel 1968, due sono state invece perse, nel 2000 e nel 2012.