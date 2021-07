La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Sarà importante trovare un'intesa sulla formula di pagamento ma il giocatore avrebbe espresso la volontà di trasferirsi nella società bianconera. Come mezzala sinistra dovrebbe essere confermato Adrien Rabiot, protagonista di un ottimo Europeo con la Francia. Le alternative ai titolari saranno McKennie e Arthur Melo ma non è da scartare la possibilità arrivi un altro centrocampista, a meno che Allegri confermi nella rosa bianconera Nicolo Fagioli, magari come alternativa di Manuel Locatelli.

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma in vista della prossima stagione. Nonostante non siano stati ancora ufficializzati nuovi acquisti, il tecnico toscano avrebbe già definito la possibile formazione della prossima stagione. In difesa e a centrocampo sembrerebbero non esserci molti dubbi. Conferme per Bonucci, Chiellini e de Ligt, bisognerà capire chi sarà il quarto centrale. Potrebbe essere Rugani, qualora dovessero partire Demiral e Dragusin. Anche a centrocampo Allegri avrebbe già deciso i tre titolari. Uno di questi dovrebbe essere Rodrigo Bentancur .

