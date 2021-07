La Juventus in questi giorni è al lavoro anche per definire le strategie di mercato da portare avanti nelle prossime settimane. L'inizio della preparazione estiva della rosa bianconera, previsto il 14 luglio, potrebbe portare il direttore sportivo Federico Cherubini e il tecnico Massimiliano Allegri a confrontarsi in maniera quotidiana sulle trattative di mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Difficile che arrivino grandi investimenti, l'unica eccezione potrebbe essere rappresentata da Manuel Locatelli. Il giocatore del Sassuolo potrebbe arrivare per circa 40 milioni di euro.

Nei prossimi giorni Sassuolo e Juventus potrebbero definire il suo trasferimento a Torino. Intanto però si continua a lavorare cercando di valutare qualche acquisto vantaggioso dal punto di vista economico che possa incrementare il livello tecnico della rosa bianconera. Secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare il trequartista brasiliano del Barcellona Philippe Coutinho.

Allegri sarebbe un estimatore di Coutinho: potrebbe arrivare in prestito

Il Barcellona potrebbe cedere in prestito Coutinho durante il Calciomercato estivo, considerando l'abbondanza nel settore avanzato catalano. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è da sempre un grande estimatore del brasiliano, che negli ultimi anni è stato condizionato dagli infortuni.

Un eventuale cessione in prestito potrebbe essere vantaggiosa per la Juventus, che si ritroverebbe un grande trequartista nella rosa. Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio del brasiliano, di circa 10 milioni di euro a stagione. Sembra difficile che la Juventus possa appesantire ulteriormente il monte ingaggi. A meno che venga ceduto Cristiano Ronaldo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, il portoghese potrebbe rimanere nella società bianconera anche la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Attualmente la possibilità di arrivo di Coutinho alla Juventus anche in prestito sembra poco concreta per motivi economici. La società bianconera, infatti, è al lavoro anche per diminuire il monte ingaggi della rosa, uno dei più pesanti a livello europeo. Non è un caso che sia considerato cedibile Aaron Ramsey, il centrocampista gallese guadagna circa sette milioni di euro a stagione.

Oltre a lui potrebbero partire anche Merih Demiral (piace all'Everton), Daniele Rugani, Gianluca Frabotta, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Marco Pjaca. Tutte cessioni che potrebbero garantire, qualora si dovessero tutte concretizzare, circa 100 milioni di euro.