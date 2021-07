La società bianconera lo considera incedibile, ma le cose potrebbero cambiare qualora dovesse arrivare un'offerta da almeno 90 milioni di euro. Chiesa è arrivato alla Juventus lo scorso Calciomercato estivo in prestito per due anni più riscatto per un totale di circa 60 milioni di euro. Un investimento pesante quello effettuato dalla società bianconera, anche in considerazione del fatto che sarebbe andato in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022.

