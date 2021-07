La Juventus sta lavorando alla costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Il tecnico Massimiliano Allegri utilizzerà la preparazione estiva anche per capire chi potrà essere parte integrante dell'organico bianconero. Alcune decisioni sono già state prese, da definire ad esempio alcune alternative ai titolari. Ad esempio, ci sono ancora dubbi su chi sarà il quarto difensore centrale della prossima stagione. Se partono Demiral e Dragusin potrebbe rimanere Rugani. Non è da scartare la possibilità che vengano ceduti tutti e tre, in tal caso verrebbe acquistato un difensore.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".