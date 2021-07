La Juventus la prossima stagione dovrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Ci saranno investimenti mirati, probabilmente un mediano ed una quarta punta. Gli acquisti a centrocampo potrebbero diventare due qualora dovesse presentarsi una possibilità vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico. Il principale compito di Massimiliano Allegri sarà quello di rivalutare quei giocatori che nella stagione 2020-2021 non hanno reso come ci si aspettava. Non rientra in questa categoria il centrocampista Adrien Rabiot, che già con Pirlo ha dimostrato di essere un giocatore di qualità.

Il francese si è confermato anche all'Europeo con la nazionale del commissario tecnico Didier Deschamps. Allegri quindi dovrebbe confermarlo come mezzala sinistra in un centrocampo a tre. A parlare dell'argomento anche il giornalista sportivo Enrico Camelio, secondo il quale sarebbero arrivate offerte per il giocatore. L'ingaggio da sette milioni di euro a stagione però non favorirebbe una sua cessione. In ogni caso, da parte di Allegri ci sarebbe tutta la volontà di considerarlo un titolare della nuova Juventus.

'La Juventus ha rifiutato due offerte per Rabiot'

''Mi dicono che sono arrivate due offerte dalla Francia per Adrien Rabiot, ma visto l’ingaggio da sette milioni di euro a stagione del centrocampista francese, entrambi i club lo avrebbero chiesto dopo la rescissione da svincolato".

Queste le dichiarazioni di Camelio in riferimento ad Adrien Rabiot. Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "La Juventus ha detto di no, forse solo Ramsey sono disposti a lasciarlo partire a parametro zero". La società bianconera spera però di poter cedere il centrocampista gallese, considerando che ha mercato in Inghilterra.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto dell'Arsenal. La Juventus lo valuta circa 16 milioni di euro. Il problema di fondo è l'ingaggio che percepisce il gallese, da sette milioni di euro a stagione. Proprio per questo, Camelio ha ipotizzato una possibile rescissione consensuale del contratto del nazionale gallese.

Il mercato della Juventus

Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur dovrebbero essere i titolari del centrocampo a tre di Massimiliano Allegri. A completare la mediana Manuel Locatelli. La Juventus starebbe lavorando all'acquisto del giocatore del Sassuolo. Nei prossimi giorni potrebbe essere definito il trasferimento del nazionale italiano alla società bianconera. Locatelli avrebbe rifiutato le offerte di Borussia Dortmund e Arsenal e considererebbe solo un'esperienza professionale alla Juventus. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, con un pagamento che potrebbe essere dilazionato in due stagioni.