La Juventus nei prossimi giorni potrebbe piazzare alcuni colpi. Il direttore sportivo Federico Cherubini vorrebbe rinforzare il centrocampo e il settore avanzato e gli acquisti in questi reparti potrebbero arrivare dal Sassuolo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera sarebbe vicina all'acquisto di Manuel Locatelli . Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo fra le due società. La valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, con un pagamento che potrebbe essere dilazionato in due stagioni. La Juventus potrebbe chiedere al Sassuolo anche Gianluca Scamacca , punta della Nazionale italiana Under 21, che nella stagione 2020-2021 ha giocato in prestito al Genoa.

