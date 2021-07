La Juventus si è ritrovata il 14 luglio per le consuete visite mediche. Già dal 15 luglio è previsto l'inizio della preparazione estiva, con una prima giornata caratterizzata da sessione di allenamento mattutina e pomeridiana. Nel frattempo però il direttore sportivo Federico Cherubini è al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili per la prossima stagione. A supporto del dirigente bianconero ci sarà Massimiliano Allegri che, oltre ad essere il tecnico della rosa bianconera, avrà un ruolo importante anche in tema mercato. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola, avrebbe fatto tre richieste specifiche a Cherubini per rinforzare la rosa.

Il tecnico toscano avrebbe chiesto un terzino, un centrocampista ed una punta. Il primo per la fascia sinistra difensiva sarebbe il nazionale algerino del Borussia Moenchengladbach, Ramy Bensebaini, protagonista di una grande stagione 2020-2021 con la squadra tedesca. Il classe 1995 avrebbe una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro e piace anche alla Roma come possibile sostituto dell'infortunato Spinazzola.

Allegri avrebbe fatto anche i nomi di Pjanic e Gabriel Jesus

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Allegri gradirebbe l'acquisto di Miralem Pjanic, considerato dal tecnico toscano il profilo giusto per dare qualità alla mediana. L'eventuale arrivo del giocatore attualmente al Barcellona non dovrebbe escludere quello di Locatelli.

La società catalana potrebbe lasciarlo partire in prestito. Infine, si valuta l'acquisto di una quarta punta da integrare con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il preferito sembra essere Gabriel Jesus. Il Manchester City potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto per circa 60 milioni di euro.

Il nazionale brasiliano ha un ingaggio sostenibile per la società bianconera e potrebbe guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola trovano in parte conferma fra i giornali sportivi italiani. Soprattutto per quanto riguarda Miralem Pjanic, che gradirebbe una nuova esperienza professionale alla Juventus.

Più difficile arrivare a Bensebaini, soprattutto perché l'algerino potrebbe essere un acquisto in caso di partenza di Alex Sandro. Attualmente sembra difficile cedere il brasiliano, soprattutto al prezzo richiesto dalla Juventus di circa 30 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Gabriel Jesus potrebbe concretizzarsi soprattutto in caso di cessione di Cristiano Ronaldo. Se invece rimane il portoghese, la Juventus potrebbe acquistare la punta del Santos Kaio Jorge.