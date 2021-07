La società bianconera cerca un'alternativa nel settore avanzato e non un titolare. Per questo potrebbe acquistare Kaio Jorge, più giovane di Malen ma anche meno costoso. Il brasiliano va in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021 e potrebbe essere ceduto per circa dieci milioni di euro.

La Juventus in estate dovrà rinforzare diversi settori. Sarà prima necessario definire delle cessioni, anche per alleggerire una rosa che conta quasi 30 giocatori. Sembra difficile monetizzare come gli anni passati, ovviamente perché le società si trovano in un momento storico difficile dal punto di vista economico a causa dell'emergenza coronavirus. L'obiettivo però è cercare di finanziare il più possibile l'acquisto a centrocampo (che sembra l'esigenza principale) e quello nel settore avanzato. A tal riguardo dovrebbe arrivare una quarta punta che vada ad aggiungersi i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.

