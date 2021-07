La Juventus nei prossimi giorni definirà non solo gli acquisti del Calciomercato estivo ma anche alcune cessioni. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Merih Demiral, Aaron Ramsey e Arthur Melo, oltre a tanti giocatori rientrati dal prestito in altre società. Ci si riferisce in particolar modo a Mattia Perin (che vorrebbe andare a giocare titolare), Daniele Rugani (per il difensore si parla di un interesse concreto del Siviglia) e Mattia De Sciglio. Il giocatore che in questo momento sembra avere più mercato è il nazionale turco, che ha diversi estimatori in Inghilterra: ci sarebbe infatti l'Everton sul giocatore.

La Juventus però lo valuta molto, circa 40 milioni di euro. Somma che sarebbe considerata importante anche per una società solida - finanziariamente - come quella inglese. La società bianconera sarebbe però disposta ad accettare un'offerta di qualche milione in meno. Una cessione, quella di Merih Demiral, voluta anche dallo stesso giocatore. Secondo la stampa spagnola, dopo il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, il nazionale turco avrebbe pensato di lasciare Torino.

Demiral vorrebbe lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Demiral vorrebbe lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo. Il nazionale turco cerca una squadra in cui aver la possibilità di giocare titolare.

Alla Juventus non avrebbe la garanzia vista l'abbondanza di difensori centrali di qualità. Il ritorno di Allegri nella società bianconera potrebbe essere ulteriore incentivo per il giocatore per fare una nuova esperienza professionale. Inoltre, con la permanenza di Chiellini anche la prossima stagione diminuiscono ulteriormente le possibilità di essere un titolare nella Juventus per Merih Demiral.

La Juventus sarebbe pronta a cedere il difensore e potrebbe accettare offerte da circa 35-40 milioni di euro.

Se parte Demiral potrebbe arrivare Milenkovic

Il difensore Merih Demiral piace all'Everton. Se si dovesse concretizzare la sua cessione, la Juventus potrebbe acquistare Nikola Milenkovic. Sarebbe il giocatore della Fiorentina il profilo ideale per rinforzare il settore avanzato, anche perché si tratterebbe di un'occasione di mercato.

Il nazionale serbo va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la Fiorentina e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Il rischio è che possa lasciare a parametro zero la società toscana alla fine della prossima stagione. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro e potrebbe accettare uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione.