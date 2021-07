Il Milan è impegnato a rinforzare la rosa, infatti al momento sono stati solo due gli acquisti del club rossonero: Mike Maignan dal Lille e il riscatto di Tomori dal Chelsea. Probabilmente per rendere competitiva la rosa non basteranno le conferme Sandro Tonali e Brahim Diaz, ma il Milan è alla ricerca di opportunità convenienti e forse per questo motivo le trattative stentano a decollare.

Dunque la dirigenza rossonera si starebbe ancora concentrando sulle cessioni, anche perchè diversi talenti hanno attirato le attenzioni di altri club. Tommaso Pobega, Andrea Conti e Jens Petter Hauge potrebbero lasciare il club rossonero in estate, per consentire al Milan di 'far cassa' e operare con più margine sul calciomercato.

Calciomercato Milan, anche Hellas e Samp su Pobega

L'interesse per Pobega è in aumento, dopo una positiva esperienza in Serie B con il Pordenone e una buona stagione con lo Spezia, a dimostrazione che il 21enne è in un percorso di crescita che potrebbe significare che è pronto per il grande salto. Secondo le ultime notizie del giornalista Daniele Longo su Twitter, non è solo l'Atalanta a voler ingaggiare Pobega non appena si aprirà il mercato.

Oltre alla "Dea", anche la Sampdoria e l'Hellas Verona hanno messo gli occhi sul nazionale Under 21 italiano. Certo, un'eventuale cessione consentirebbe ai rossoneri di registrare una pura plusvalenza visto che il giocatore è cresciuto nella primavera.

Al Milan potrebbe quindi spettare una decisione difficile: incassare una discreta cifra per sistemare i conti o dare una chance al giocatore.

Calciomercato Milan, colloqui col Wolfsburg per Hauge

Dopo essere arrivato meno di un anno fa dal Bodo/Glimt e aver avuto una prima stagione piena di alti e bassi, si è ipotizzato che il Milan potesse vendere Hauge per cercare di ottenere una rapida plusvalenza, con il 21enne che ha un discreto mercato sia sul panorama nazionale che quello europeo.

Secondo le ultime notizie, il Wolfsburg starebbe provando a ingaggiare Hauge e sono in corso contatti con il Milan. I rossoneri valutano il giovane talento norvegese intorno ai 15 milioni di euro. A oggi, il Wolfsburg è il club di Bundesliga avanti nella corsa ma non l'unico desideroso di acquistare Hauge e con l'apertura del mercato sarà sicuramente una situazione da seguire attentamente.

Calciomercato Milan, Conti dovrebbe essere ceduto

Dopo la mancata permanenza del Parma in Serie A, che non ha fatto scattare l'obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro, Andrea Conti tornerà ufficialmente in rossonero. Il suo futuro però sarà lontano da Milanello perché Pioli non lo considera parte dei piani e Maldini e Massara stanno lavorando per trovargli un nuovo club. Conti è arrivato nell'estate 2017 dall'Atalanta per 24 milioni di euro e il suo valore netto di bilancio sarà pari a 4.840.000 euro quest'estate, il che significa che per evitare una minusvalenza il Milan deve venderlo per almeno 5 milioni di euro. Genoa e Samp sono interessati al giocatore e hanno aperto un dialogo con il suo entourage, con il giocatore che sarebbe una precisa richiesta di Roberto D'Aversa, prossimo allenatore della Samp.

Manca ancora una trattativa ufficiale, ma l'idea di tutte le parti coinvolte è quella di trovare una soluzione in breve tempo. Un possibile ostacolo potrebbe essere l'ingaggio di Conti, che al momento guadagna 2 milioni di euro a stagione.