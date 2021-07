Il Barcellona, negli ultimi giorni, starebbe lavorando a diverse cessioni. La società catalana vuole infatti alleggerire la rosa e allo stesso tempo sistemare il bilancio, provato nelle ultime due stagioni dall'emergenza coronavirus. Ci sono infatti diversi esuberi nella rosa che potrebbero garantire una somma importante in cash ed un risparmio notevole anche sul monte ingaggi. C'è molta abbondanza soprattutto nel settore avanzato. Basti pensare che in questo momento fra prime e seconde punte il Barcellona ha in rosa Coutinho, Dembélé, Messi, Aguero, Depay, Braithwaite, Ansu Fati e Griezmann.

Quest'ultimo, titolare nella nazionale di Deschamps, non sarebbe però considerato più un titolare dal tecnico Ronaldo Koeman. L'allenatore olandese, per la prossima stagione, vorrebbe schierare come tridente Aguero, Depay e Messi. Di conseguenza, il francese sarebbe una riserva e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona lo considererebbe cedibile.

Fra l'altro, Griezmann ha un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione che pesa in maniera evidente sul bilancio societario. La società catalana sarebbe pronta a cederlo per circa 60 milioni di euro. Sul francese ci sarebbe l'interesse di alcune società inglesi. In Italia piace alla Juventus, ma potrebbe arrivare solo in caso di cessione di Dybala.

Griezmann potrebbe arrivare alla Juventus in caso di cessione di Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Griezmann potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo. Il Barcellona, infatti, vorrebbe cederlo anche per motivi economici. Il francese potrebbe partire per circa 60 milioni di euro, prezzo evidentemente vantaggioso, se consideriamo che i catalani lo hanno acquistato dall'Atletico Madrid nell'estate 2019 per circa 120 milioni di euro.

La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto solo nel caso in cui dovesse essere ceduto Dybala. L'argentino, nei prossimi giorni, dovrebbe incontrare la società bianconera per discutere il rinnovo contrattuale. Se non dovesse esserci l'intesa fra le parti, la Juventus potrebbe cederlo. Su Dybala ci sarebbe il Tottenham, che potrebbe spendere anche 60 milioni di euro per acquistarlo.

Il mercato della Juventus

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come, da parte di Dybala e della Juventus, ci sia la volontà di proseguire insieme. Probabile anche la permanenza di Cristiano Ronaldo, in tal caso arriverebbe una quarta punta ad integrare il settore avanzato. La società bianconera potrebbe acquistare un profilo giovane che possa accettare il ruolo di alternativa ai titolari. Il preferito sembra essere Kaio Jorge, che potrebbe lasciare il Santos a prezzo vantaggioso perché in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana.