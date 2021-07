La Juventus è sempre attenta alle occasioni di mercato, soprattutto se si tratta di giocatori a parametro zero. Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse concreto sia per Gianluigi Donnarumma che per Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan. Alla fine però i bianconeri hanno deciso di non ingaggiare i due giocatori, che si sono trasferiti rispettivamente al Paris Saint Germain e all'Inter. Per il portiere si attende solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare dopo la fine dell'Europeo. La Juventus, però, starebbe lavorando all'ingaggio di giocatori che vanno in scadenza a giugno 2022.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera sarebbe interessata in particolar modo alla punta francese del Barcellona Ousmane Dembélé. Il giocatore negli ultimi anni ha avuto diversi infortuni che ne hanno condizionato l'impiego. Di certo però si tratta di un giocatore dalla qualità importante, che potrebbe essere utile nel 4-3-3 del tecnico Massimiliano Allegri. I bianconeri quindi potrebbero aspettare che vada in scadenza alla fine della prossima stagione. Fra l'altro, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona potrebbe metterlo fuori rosa se non dovesse accettare l'offerta di rinnovo contrattuale.

Dembélé potrebbe essere messo fuori rosa dal Barcellona

Il francese non sarebbe convinto di rimanere al Barcellona, anche perché in questo momento c'è abbondanza nel settore avanzato catalano.

Già la prima proposta sarebbe stata rifiutata, probabile che nelle prossime settimane potrebbe arrivarne un'altra. Il francese non sarebbe convinto di rimanere al Barcellona, anche perché in questo momento c'è abbondanza nel settore avanzato catalano. Gli arrivi di Aguero e Depay (che si vanno ad aggiungere a Griezmann, Messi, Braithwaite e Ansu Fati) non agevolano la titolarità del francese.

Da parte del Barcellona c'è però la volontà di non perdere il giocatore a parametro. La Juventus è evidentemente spettatrice interessata e osserverà l'evoluzione della situazione contrattuale di Dembélé. Se dovesse esserci l'occasione di prenderlo a parametro zero la società bianconera potrebbe provare ad ingaggiarlo.

Il mercato della Juventus

La punta Dembélé sarebbe un acquisto per la stagione 2022-2023. La Juventus però in questi giorni è al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell'imminente annata calcistica. Con la possibile permanenza di Cristiano Ronaldo (per il portoghese si parla di prolungamento di contratto fino a giugno 2023), la società bianconera potrebbe acquistare una punta giovane per integrare il settore avanzato. Il preferito sembra essere Kaio Jorge del Santos.