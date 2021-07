La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire il primo grande acquisto del Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, c'è molta attesa per l'incontro fra Sassuolo e la società bianconera in cui si dovrebbe definire il trasferimento di Manuel Locatelli a Torino. Nonostante l'interesse di diverse società, il giocatore avrebbe già deciso dove trasferirsi la prossima stagione. La priorità sembrerebbe essere la Juventus, di conseguenza il Sassuolo proverà ad accontentare le richieste del centrocampista. Definito il prezzo di mercato del giocatore (circa 40 milioni di euro), nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'incontro per stabilire la modalità di pagamento del cartellino di Locatelli.

Il Sassuolo sarebbe favorevole ad una cessione in prestito oneroso più riscatto a giugno 2022. La Juventus, invece, vorrebbe rateizzare l'acquisto in 3-4 anni, nella formula che ha portato Federico Chiesa nella società bianconera lo scorso calciomercato estivo.

Il Sassuolo valuta il giocatore circa 40 milioni di euro

Da valutare anche il possibile inserimento di una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico da presentare al Sassuolo per l'acquisto di Locatelli. Da parte della società emiliana ci sarebbe il gradimento per il difensore Radu Dragusin, che già durante la stagione 2020-2021 ha avuto modo di mettersi in evidenza nella Juventus. La valutazione del giocatore è di circa 10 milioni di euro.

Di conseguenza la società bianconera andrebbe a spendere circa 30 milioni di euro per Locatelli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, da parte di Allegri non ci sarebbe la volontà di cedere Dragusin e vorrebbe valutarlo durante la preparazione estiva. Potrebbe essere inserito un altro giocatore nella trattativa, ma non è da scartate la possibilità che la società bianconera decida di utilizzare solo cash per l'acquisto di Locatelli.

Il mercato della Juventus

La Juventus, quindi, avrebbe individuato in Locatelli il principale rinforzo per il centrocampo. Potrebbe però arrivare un altro mediano qualora dovessero concretizzarsi alcune cessioni. Il preferito sembra essere Miralem Pjanic, anche perché il Barcellona potrebbe cederlo in prestito. Sarebbe quindi un'occasione di mercato per la Juventus, che si ritroverebbe un giocatore di qualità notevole da schierare davanti alla difesa.

Locatelli, invece, sarebbe la mezzala destra, con Rabiot come mezzala sinistra. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, con la conferma di Morata e le probabili permanenze di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la Juventus potrebbe acquistare una quarta punta. Kaio Jorge del Santos sarebbe il profilo ideale per età e prezzo vantaggioso.