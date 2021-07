La Juventus, in queste settimane, sarebbe al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista. Il nome in cima alla lista resta quello di Manuel Locatelli, ma al momento non ci sarebbero novità sostanziali e la trattativa sarebbe in standby. Infatti, il Sassuolo avrebbe alzato un muro piuttosto alto e vorrebbe 40 milioni cash. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe fare un'operazione simile a quella fatta con Federico Chiesa. Oppure i bianconeri potrebbero offrire 30 milioni più un giovane. Inoltre, bisognerà fare attenzione all'inserimento dell'Arsenal.

Volontà di Locatelli decisiva

La Juventus avrebbe individuato il nome giusto per rinforzare il suo centrocampo. Il prescelto è Manuel Locatelli, ma per ora non ci sarebbe nessun accordo con il Sassuolo. La Juventus avrebbe manifestato il suo interesse al club neroverde, ma al momento le posizioni sarebbero distanti. Il Sassuolo vuole monetizzare e non accetterebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto. Adesso resta da capire come si muoverà la Juventus per cercare di sbloccare l'affare anche perché l'Arsenal avrebbe già fatto un'offerta molto importante. Dunque, la concorrenza dei club esteri per Locatelli è molto forte, ma alla fine conterà solo una cosa per sbloccare la trattativa, ovvero la volontà del giocatore.

Adesso il centrocampista classe '98 è impegnato nell'Europeo ed è concentrato solo sull'Italia. Al termine di Euro 2020 Locatelli deciderà il da farsi. Dunque, questo è un affare molto intricato e la Juventus spera si possa chiudere nel migliore dei modi anche perché Massimiliano Allegri vorrebbe inserire il centrocampista nella sua rosa.

La Juventus cerca un attaccante

La Juventus, in questa sessione di mercato, cercherà di comprare un centrocampista e un attaccante. Ma chiaramente il valore della punta cambierà a seconda della scelta di Cristiano Ronaldo sul suo futuro. Se CR7 resterà alla Juventus, il club bianconero prenderà una punta che si possa alternare con Alvaro Morata.

In caso di addio di Cristiano Ronaldo, invece, bisognerà prendere un attaccante di grande rilievo. Se il portoghese dovesse rimanere, la Juventus potrebbe cercare di cogliere qualche opportunità e una di queste occasioni potrebbe essere Edin Dzeko.

Il bosniaco va in scadenza con la Roma a giugno 2022 e per ora non ci sarebbero novità su un suo rinnovo di contratto. La Juventus potrebbe provare ad arrivare a Dzeko tramite uno scambio. il nome che potrebbe stuzzicare la Roma è quello di Gianluca Frabotta. Dunque, resta da capire se si potrà fare questo scambio ma attenzione anche alla concorrenza dell'Inter.