Il fratello agente di Marcus Rashford ha incontrato la Juventus: il meeting, avvenuto ieri, è stato di natura esplorativa ma già nelle prossime ore potrebbero emergere delle significative novità. L'inglese infatti vuole cambiare aria e anche il Manchester United è desideroso di darlo via per poter condurre in porto una rivoluzione in attacco che possa risultare sufficiente a risalire una classifica che al momento vede i Red Devils in 13esima posizione.

La Juventus vuole Rashford in prestito, lo United vuole liberarsene

Quella tra Marcus Rashford e il Manchester United appare ormai una storia ai titoli di coda.

Quest'anno l'inglese ha collezionato 15 presenze condite da 4 gol e un assist in Premier League oltre a 6 gare disputate in Europa League con un gol e un assist a referto ma l'allenatore Ruben Amorim ha già fatto capire di non puntare su di lui.

Il calciatore piace alla Juventus per l'estrema duttilità: ha 27 anni, è nel pieno della carriera e può agire sia nelle ali d'attacco, a destra e sinistra, che da punta centrale. Rappresenterebbe dunque un profilo perfetto perfetto per i bianconeri, che non hanno un vero vice Yildiz (Mbangula è stato lanciato direttamente dalla Next Gen ma è ancora molto acerbo) e non presentano in rosa una prima punta che possa affiancare o rimpiazzare Dusan Vlahovic.

In 426 partite complessive coi Red Devils, Rashford è stato capace di andare in gol 138 volte fornendo anche 63 assist decisivi ai compagni. Il centravanti inglese insomma ha una buona confidenza col gol, altro fondamentale in cui peccano gli attaccanti della Juventus.

Il Manchester United deve liberare spazio e potrebbe lasciarlo partire in prestito.

Il fratello agente del calciatore avrebbe incontrato anche il Milan, nelle prossime ore l'entourage comunicherà le intenzioni per il prossimo futuro.

Chiunque lo preleverà dovrà comunque operare uno sforzo significativo a livello di ingaggio, dato che Rashford in Inghilterra percepisce quasi 9 milioni netti l'anno.

Accelerata decisiva per Antonio Silva

Sempre nella giornata di oggi si terrà un incontro che si preannuncia decisivo tra Jorge Mendes e il Benfica finalizzato a perfezionare la cessione di Antonio Silva alla Juventus. Il direttore bianconero Cristiano Giuntoli vuole il difensore centrale in prestito e la mediazione assicurata dall'agente del calciatore mira proprio a convincere i lusitani ad accettare questa formula.

Il classe 2003 è da tempo in cima alla lista dei bianconeri per porre un primo argine agli infortuni occorsi a Bremer e Cabal ma l'addio di Danilo impone l'inserimento di almeno un altro profilo: in quest'ottica è stato individuato il terzino destro del Barcellona Roland Araujo. Anche in questo caso Cristiano Giuntoli ha in mano il sì del giocatore ma deve convincere il club spagnolo a lasciarlo partire in prestito.