Nei prossimi giorni la Juventus potrebbe definire il rinnovo contrattuale di Dybala , ma non solo. C'è attesa infatti per il decisivo incontro con il Sassuolo per l'eventuale trasferimento di Manuel Locatelli alla società bianconera. Si parla di una possibile offerta da 30 milioni di euro più una contropartita tecnica da scegliere fra Frabotta, Fagioli e Rovella.

