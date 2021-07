I ragazzi di Stefano Pioli dopo una pausa di oltre un mese si sono ritrovati per iniziare la prossima stagione al meglio. La rosa a disposizione del tecnico ha visto delle perdite importanti, infatti sia Gianluigi Donnarumma sia Hakan Calhanoglu hanno lasciato il club rossonero non rinnovando il proprio contratto. Se il portiere è stato già sostituito con Mike Maignan, lo stesso non può dirsi per il turco e perciò Pioli dovrà inventarsi qualcosa per la prima amichevole stagionale contro la Pro Sesto , squadra nella quale milita Christian Maldini, il quale gioca in difesa. Secondo il giornalista Carlo Pellegatti, in porta non dovrebbe esserci il nuovo arrivato, bensì il rumeno Tatarusanu .

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".