La Juventus dal 14 luglio inizierà la preparazione estiva alla Continassa. Il tecnico Massimiliano Allegri è pronto ad una nuova esperienza professionale, la seconda in bianconero dopo i cinque anni dal 2014 al 2019. Secondo gran parte degli addetti ai lavori, l'allenatore livornese è una garanzia di successo. Di conseguenza la Juventus, indipendentemente dal mercato che porterà in avanti in estate, sarebbe considerata la favorita per la vittoria del campionato. Sarà però necessario rinforzare la rosa bianconera, che nella stagione 2020-2021 ha mostrato difficoltà evidenti soprattutto a centrocampo.

Per questo potrebbero esserci uno o due acquisti a centrocampo.

Il preferito sembra essere Manuel Locatelli. Già nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo fra Sassuolo e Juventus, in cui si potrebbe definire la modalità di pagamento del cartellino da parte della società bianconera. Il probabile centrocampo di Allegri della stagione 2021-2022 dovrebbe avere quindi come titolare Locatelli. Il nazionale italiano potrebbe giocare sia a due che a tre e potrebbe affiancare sia Bentancur che Arthur Melo. In caso di centrocampo a tre, potrebbe essere supportato da Rabiot come mezzala sinistra. Non è però da scartare la possibilità dell'acquisto di Miralem Pjanic.

Pjanic possibile acquisto in caso di partenza di Ramsey

Il centrocampista Miralem Pjanic potrebbe lasciare in prestito il Barcellona. Il tecnico Massimiliano Allegri gradirebbe il suo acquisto, anche perché per caratteristiche tecniche è diverso dagli attuali mediani presenti nella rosa bianconera. Il suo eventuale arrivo si concretizzerebbe con la cessione di Ramsey.

Il gallese sarebbe considerato cedibile e potrebbe garantire circa 16 milioni di euro. Il centrocampo della Juventus della stagione 2021-2022 potrebbe essere formato da Bentancur, Rabiot, Arthur Melo, McKennie, Locatelli ed eventualmente da Pjanic.

Il mercato della Juventus

Si è parlato di Ramsey come possibile partente della Juventus durante il Calciomercato estivo.

La società bianconera però sta lavorando anche ad un'altra importante cessione, che andrebbe sicuramente a garantire un importante tesoretto da investire sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si starebbe valutando la cessione di Merih Demiral. Il nazionale turco, infatti, non sarebbe considerato un titolare da parte del tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe confermare Rugani come quarto centrale della prossima stagione. Il difensore titolare all'Europeo con la Turchia ha mercato in Inghilterra. Dalla sua cessione potrebbero arrivare circa 40 milioni di euro.