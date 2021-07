La Juventus è attesa da settimane importanti per ciò che riguarda il calciomercato. Il direttore sportivo Federico Cherubini sta lavorando su diverse trattative, l'obiettivo non è solo quello di rinforzare la rosa ma anche di alleggerirla. Ci sono diversi giocatori che potrebbero garantire un importante tesoretto da investire sul mercato. Merih Demiral, Daniele Rugani e Aaron Ramsey sono i giocatori che attualmente hanno una concreta possibilità di lasciare Torino. Per quanto riguarda gli acquisti, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla società bianconera.

Sull'argomento ha parlato anche l'ex giocatore della Juventus Massimo Mauro. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mauro ha dichiarato che il centrocampista della Nazionale italiana può essere molto utile. Secondo l'ex difensore però, serve anche un terzino sinistro affidabile. Il nome suggerito da Mauro è quello del nazionale italiano Emerson Palmieri.

Massimo Mauro suggerisce gli acquisti di Locatelli ed Emerson Palmieri

"Oltre a Locatelli prenderei Emerson Palmieri, che è un giocatore serio, su cui puoi contare, uno da Juve". Queste le dichiarazioni di Massimo Mauro in riferimento ai possibili acquisti della Juventus per il Calciomercato estivo. Secondo l'ex difensore servirebbe non solo un centrocampista di qualità ma anche un terzino sinistro.

Emerson Palmieri potrebbe essere il rinforzo ideale e lo ha dimostrato anche nella parte finale dell'Europeo quando ha dovuto sostituire l'infortunato Spinazzola. Di certo non sarà semplice acquistarlo dal Chelsea. Gli inglesi lo considerano cedibile in quanto hanno abbondanza nel ruolo (Chilwell è il titolare, Marcos Alonso l'alternativa) ma vogliono almeno 20 milioni di euro per il nazionale italiano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre non sarebbero disposti a cederlo in prestito ma a titolo definitivo, vorrebbero quindi monetizzare nell'immediato.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare soprattutto il centrocampo. Locatelli è solo uno dei nomi seguiti dalla società bianconera. Non è da scartare la possibilità che arrivino due mediani in quanto Arthur Melo è stato recentemente operato per la calcificazione fra tibia e perone che lo condiziona da diversi mesi.

Dovrebbe rientrare ad inizio ottobre. Si starebbe valutando l'acquisto anche di Renato Sanches, protagonista all'Europeo con la nazionale del Portogallo. Il Barcellona potrebbe cedere in prestito Pjanic, acquisto che sarebbe particolarmente gradito da Allegri. Dovrebbe arrivare anche una quarta punta. Il preferito sembra essere Kaio Jorge del Santos.