La società emiliana non sembra disposta a fare sconti, rimanendo ferma sulla valutazione di 40 milioni di euro per il suo centrocampista. I bianconeri invece preferirebbero una dilazione del pagamento in più anni. La volontà del giocatore potrebbe essere determinante per sbloccare l'operazione, poiché pare che Locatelli abbia rispedito al mittente l'interesse di altri club (tra questi ci sarebbe l'Arsenal) perché vorrebbe andare alla Juventus.

