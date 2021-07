La Juventus è spesso al centro di alcune polemiche e anche d'estate si torna a parlare di episodi arbitrali che hanno coinvolto il club bianconero. In modo particolare, nelle ultime ore, è stato Nicolas Higuain ad accendere i riflettori sulla Vecchia Signora parlando di un episodio che in passato vide coinvolto Leonardo Bonucci: "Ricordo una partita in cui Bonucci aveva discusso con l’arbitro, con Rizzoli, gli ha messo la testa sulla testa dell’arbitro", ha detto il fratello del Pipita a Tuttonapoli.net. Nicolas Higuain ha anche sottolineato che le grandi squadre spesso hanno alcuni favori arbitrali: "Io credo che i grandi club, le grandi potenze qualche aiuto lo riceveno".

L'attacco del fratello de Pipita

Nicolas Higuain, nelle ultime ore, è tornato a parlare di alcuni episodi arbitrali del passato. Il fratello del Pipita si è soffermato anche su Inter - Juventus del 2018: "Gonzalo non mi ha mai parlato di questa serata". Nicolas Higuain ha anche aggiunto che le grandi squadra forse qualche favore lo ricevono: "Non succede solo in Italia con la Juve, succede anche in Spagna col Real Madrid e in Argentina col Boca". Anche se poi il fratello del Pipita ha sottolineato che non ci sia malafede: "Non posso parlare di malafede verso un club che ha la storia della Juventus". Nicolas Higuain ha poi ricordato un episodio che riguardava Leonardo Bonucci e a suo parere il numero 19 juventino, in quel frangente, andava espulso: "La maglia importante conta in queste cose…".

Bonucci si gode la qualificazione della nazionale alla finale di Euro2020

In queste ore, Leonardo Bonucci è al centro delle polemiche dopo le frasi pronunciate da Nicolas Higuain. Il numero 19 della Juventus, probabilmente, non si sta curando delle parole del fratello di Gonzalo e si sta godendo la gioia per aver conseguito la finale di Euro2020.

Bonucci è uno dei grandi protagonisti della nazionale italiana e ha anche realizzato uno dei rigori decisivi contro la Spagna. Il difensore della Juventus, però, ha vissuto un momento particolare al termine della sfida contro gli iberici. Infatti, Bonucci si era intrattenuto con alcuni tifosi presenti sulle tribune di Wembley, ma quando si è girato per tornare insieme al gruppo azzurro è stato fermato a un'addetta al servizio d'ordine.

Bonucci è stato bloccato poiché scambiato per un invasore di campo. Il video, ovviamente, è diventato virale e sta facendo il giro dei social. Adesso per il numero 19 juventino sarà il momento di concentrarsi sulla finale di domenica 11 luglio di Euro 20020. Il sogno di tutto il gruppo di Roberto Mancini è quello di riuscire a vincere una coppa che all'Italia manca da davvero molti anni.