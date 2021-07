Paulo Dybala, in questi giorni, si trova a Miami dove sta trascorrendo le vacanze, ma presto tornerà a Torino per iniziare gli allenamenti con la Juventus. Nelle ultime settimane, però, si è parlato moltissimo anche del suo futuro. Il numero 10 juventino va in scadenza di contratto nel 2022 e ancora non è arrivata la fumata bianca per il rinnovo. Nelle ultime ore Pavel Nedved ha fatto chiarezza sulla posizione di Dybala, spiegando che Cherubini sta portando avanti la trattativa per il prolungamento del suo contratto.

Nel frattempo dalla Spagna rimbalza un'indiscrezione abbastanza clamorosa, secondo la quale Dybala vorrebbe lasciare la Juventus e si sarebbe proposto al Real Madrid.

Dybala potrebbe trasferirsi in Spagna

Massimiliano Allegri, da circa un mese, è tornato alla guida della Juventus e vorrebbe mettere al centro del suo progetto Paulo Dybala. Il tecnico livornese starebbe spingendo per il rinnovo di contratto dell'argentino, proprio perché punterebbe su di lui. Il rapporto tra Dybala e Allegri però non era sempre stato idilliaco e spesso l'argentino non era fra i titolari.

Per questo motivo, stando a quanto afferma nella sua indiscrezione la testata "Don Balon", Dybala starebbe pensando di lasciare Torino e il campionato che più lo stuzzicherebbe sarebbe la Liga. Secondo tale rumors l'argentino avrebbe chiamato il Real Madrid per proporsi e avrebbe incassato anche l'ok di Carlo Ancelotti.

Dybala si allena a Miami

Intanto Paulo Dybala, in queste settimane, sta trascorrendo le sue ferie a Miami. L'argentino si rilassa con la compagna Oriana Sabatini ma non tralascia nemmeno il suo lavoro. Infatti, Dybala si sta allenando da diversi giorni, visto che vuole presentarsi al top della forma per il ritiro del 14 luglio.

Il numero 10 juventino sarà uno dei primi giocatori a tornare a Torino, anche perché lui non ha preso parte agli impegni in Copa America dell'Argentina. Dunque, Dybala avrà la possibilità di allenarsi fin da subito alla Continassa per iniziare a mettere nel mirino la prima giornata di campionato. Nel frattempo, il suo agente proseguirà i contatti con la Juventus per parlare del rinnovo di contratto.

Intanto Federico Cherubini ha spiegato che non è arrivato nessun segnale di addio ai bianconeri da parte di Cristiano Ronaldo. La Juventus per completare il suo reparto avanzato cercherebbe anche una quarta punta che possa più che altro alternarsi con Alvaro Morata. Poi molto dipenderà dal rinnovo o meno di Dybala: in caso di mancato accordo non è da escludere che possa partire già entro questa finestra di mercato: in quel caso le operazioni di mercato in attacco potrebbero essere due.