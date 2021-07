La Juventus nei prossimi giorni dovrebbe definire l'acquisto di Manuel Locatelli. Arrivano conferme importanti dai principali giornali sportivi, che parlano di un incontro decisivo a breve fra Sassuolo e società bianconera per stabilire la modalità di pagamento del cartellino del centrocampista. Il nazionale italiano però, potrebbe non essere l'unico acquisto a centrocampo per il Calciomercato estivo. Si valutano infatti altri rinforzi, in particolar modo nel ruolo di mediano davanti alla difesa: la Juventus sarebbe alla ricerca di un giocatore abile nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Il profilo ideale sembra essere Renato Sanches, protagonista di un grande Europeo con il Portogallo nonostante i lusitani siano stati eliminati agli ottavi di finale. Il classe 1997 va in scadenza di contratto a giugno 2023 ed è reduce dal trionfo in campionato con il Lille della stagione 2020-2021. Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse concreto anche di Barcellona, Liverpool e Tottenham.

Renato Sanches possibile acquisto per il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando un ulteriore rinforzo per il centrocampo. Locatelli sarebbe il preferito per la mediana ma è una mezzala. La società bianconera sarebbe alla ricerca di un mediano davanti alla difesa, anche perché Allegri dovrebbe schierare la Juventus con un 4-3-3.

Si è parlato di un possibile acquisto in prestito di Pjanic, ma nelle ultime ore la società bianconera avrebbe contattato Jorge Mendes per chiedere informazioni su un suo assistito: Renato Sanches, protagonista all'Europeo con il Portogallo. Il suo contratto scade a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società francese per circa 30 milioni di euro.

La Juventus potrebbe finanziare l'acquisto con alcune cessioni.

Le possibili cessioni della Juventus

Il difensore Merih Demiral potrebbe essere una delle cessioni pesanti della Juventus durante il calciomercato estivo. Il nazionale turco vorrebbe fare una nuova esperienza professionale anche perché in bianconero sarebbe una riserva.

La Juventus avrebbe stabilito il suo prezzo di mercato, ovvero 35 milioni di euro. Piace a Everton e Atalanta. Fra i giocatori maggiormente richiesti sul mercato spiccherebbe anche Daniele Rugani. Il difensore toscano infatti potrebbe trasferirsi al Betis Siviglia per circa 4 milioni di euro. In questo momento la società spagnola sarebbe in vantaggio su Besiktas e Lazio per l'acquisto del difensore. Anche Ramsey sarebbe considerato cedibile dalla società bianconera: potrebbe partire per circa 16 milioni di euro.