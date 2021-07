La Juventus è attesa da un lavoro importante nelle prossime settimane in tema Calciomercato. La società bianconera cercherà di rinforzare la rosa autofinanziandosi con le cessioni, con l'unica eccezione che riguarderebbe Manuel Locatelli. Sassuolo e Juventus nei prossimi gironi dovrebbero incontrarsi per definire l'eventuale trasferimento del centrocampista nella società bianconera. Il direttore sportivo Federico Cherubini in questi giorni è impegnato anche alla possibile cessione di Merih Demiral. Arrivano conferme importanti in merito ad un interesse concreto di Everton e Atalanta per il nazionale turco.

La Juventus potrebbe cederlo per circa 35 milioni di euro. Di recente anche la Roma starebbe valutando l'acquisto di Demiral. La società di Friedkin però non vorrebbe investire 35 milioni in cash per il nazionale turco, ma eventualmente inserire una contropartita tecnica gradita alla società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma potrebbe offrire circa 16 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Florenzi.

Florenzi possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Demiral

Il difensore Merih Demiral è uno dei giocatori della Juventus con più richieste di mercato. Di recente, anche la Roma starebbe valutando il suo acquisto e sarebbe pronta ad offrire 16 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Florenzi.

Il nazionale italiano, reduce dalla vittoria dell'Europeo nella stagione 2020-2021, ha giocato in prestito al Paris Saint Germain. La società francese però ha deciso di investire su Hakimi per la fascia destra, per questo Florenzi non è stato acquistato a titolo definitivo. Il terzino è quindi ritornato alla Roma, ma non sarebbe considerato titolare dopo la crescita evidente nella scorsa stagione di Karsdorp.

Potrebbe ritornare utile alla Juventus come alternativa a Danilo per la fascia destra difensiva, anche se Florenzi nella sua carriera professionale ha dimostrato di saper giocare come mezzala.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di monetizzare il più possibile dalle cessione di Demiral. Sembra quindi difficile che possa accettare una contropartita tecnica per il nazionale turco.

35 milioni di euro ritornerebbero utili anche per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società bianconera, infatti, dovrebbe acquistare uno o due centrocampisti ed una quarta punta. Per la mediana il preferito rimane Manuel Locatelli, potrebbe inoltre arrivare anche Pjanic in prestito dal Barcellona. Per quanto riguarda il settore avanzato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto della punta del Santos Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana.