La Juventus nelle prossime ore dovrebbe sentirsi nuovamente con il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli. I bianconeri vorrebbero provare a chiudere la trattativa entro il weekend. Infatti, l'intenzione della Juventus sarebbe quella di avere a disposizione Manuel Locatelli per il 2 agosto, ovvero il giorno in cui alla Continassa si rivedranno gli azzurri Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. I bianconeri, però, dovranno essere abili a convincere il Sassuolo a cedere il centrocampista classe 98. I neroverdi vorrebbe sempre 40 milioni, perciò bisognerà trovare una soluzione.

Allegri aspetta novità dal mercato

Massimiliano Allegri, in questi giorni, sta ritrovando i giocatori che sono stati impegnati agli Europei e in Copa America. Il tecnico livornese, in queste ore, ha riabbracciato Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur. Entrambi hanno ripreso a lavorare alla Continassa e si sono uniti a Cristiano Ronaldo e compagni. Adesso Massimiliano Allegri spera di avere buone notizie anche dal mercato. Infatti, la speranza è che presto Federico Cherubini possa consegnare al suo tecnico tre rinforzi. I nomi caldi per il mercato della Juventus sono quelli di Manuel Locatelli, Miralem Pjanic e Kaio Jorge. Per il primo si saprà qualcosa in più nelle prossime ore, mentre per rivedere a Torino il bosniaco bisognerà cedere Aaron Ramsey.

Mentre la pista per il brasiliano si complica un po', visto che secondo le parole di Sergio Canozzi (consulente di mercato del Santos) il contratto di Kaio Jorge non scade nel 2021 ma bensì nel 2023. Inoltre, in uscita dai bianconeri ci sarebbe anche Merih Demiral: il difensore cercherebbe più spazio e dovrebbe lasciare Torino per andare altrove.

Allegri prepara il match contro il Monza

La Juventus in questi giorni si sta preparando in vista dell'amichevole contro il Monza. Per questa sfida Massimiliano Allegri potrà contare su molti nazionali come per esempio Adrien Rabiot, Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski e Matthijs de Ligt. Questi giocatori potrebbero fare il loro esordio in amichevole, mentre gli altri calciatori si vedranno con ogni probabilità nel trofeo Gamper dell'8 agosto.

Per il match contro il Monza, la Juventus non potrà contare su Paulo Dybala che è ancora alle prese con il fastidio muscolare accusato la scorsa settimana. Per il numero 10 juventino non si vogliono correre rischi perciò lo si vedrà contro il Barcellona. La sfida contro i blaugrana non si disputerà al Camp Nou, ma al Campo Johan Cruyff e le due squadre potranno contare sul supporto di 3.000 tifosi che avvolgeranno gli spalti dell'impianto. Intanto, la Juventus è in bolla dopo la positività di Rafia e Delli Carri, i giocatori juventini sono in isolamento fiduciario e possono fare solamente il tragitto che li porta dalle loro abitazioni alla Continassa e viceversa, senza però avere contatti con l'esterno.