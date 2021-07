Questa sera 31 luglio, la Juventus tornerà in campo per sfidare il Monza, nel trofeo Berlusconi. Massimiliano Allegri per questa partita potrà contare su alcuni dei suoi nazionali. Infatti, molti dei calciatori che sono rientrati in settimana saranno titolari nel match odierno, ma tra questi non ci sarà Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 non è stato convocato poiché è rimasto alla Continassa per proseguire la preparazione. Non c'è nessun giallo intorno alla sua assenza e soprattutto non c'è nessun motivo legato al mercato. Cristiano Ronaldo va verso la permanenza alla Juventus e le voci di un suo eventuale trasferimento sembrano definitivamente sfumate.

Allegri ritrova i nazionali

Quella di stasera, sarà la seconda amichevole estiva per la Juventus si Massimiliano Allegri. La scorsa settimana, i bianconeri avevano affrontato il Cesena senza poter contare sui nazionali. Alcuni giocatori della Juventus stanno rientrando e Massimiliano Allegri contro il Monza schiererà dal primo minuti giocatori come Matthijs De Ligt, Adrien Rabiot e Dejan Kulusevski. Oltre a loro saranno in campo anche Merih Demiral, Luca Pellegrini e Mattia Perin. Massimiliano Allegri punterà anche su Mattia De Sciglio, ma quest'ultimo sembra destinato a partire. Al momento, l'ex Milan starebbe trovando spazio poiché mancano Danilo e Juan Cuadrado. Entrambi sono attesi a Torino il 2 agosto, otre a loro torneranno anche Alex Sandro e gli azzurri Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa.

Dunque, dalla prossima settimana il gruppo della Juventus sarà al completo. Dal 2 agosto, Massimiliano Allegri potrà iniziare la preparazione in vista dell'inizio del campionato. La Juventus sarà in campo il 22 agosto e per arrivare al meglio disputerà ancora alcune amichevoli e la più prestigiosa sarà quella dell'8 agosto contro il Barcellona.

In questa sfida si rivedrà anche Cristiano Ronaldo.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, De Ligt, Demiral, Pellegrini; Rabiot, Fagioli, Ramsey; Soulè, Brighenti, Kulusevski.

Assenti anche Dybala e McKennie

Nella sfida tra la Juventus e il Monza, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione anche Paulo Dybala e Weston McKennie.

Il numero 10 juventino è fermo dalla scorsa settimana dopo aver accusato un affaticamento muscolare. La speranza della Juventus è quella di rivederlo l'8 agosto nel trofeo Gamper. Ovviamente, però, non si vorranno correre rischi e Dybala rientrerà solo quando sarà al 100% perché è reduce da una stagione ricca di infortuni. Per quanto riguarda McKennie, invece, ha un piccolo fastidio al ginocchio, ma in settimana si è allenato regolamente e la sua assenza sarebbe precauzionale. Dunque, anche in questo caso non si vogliono correre rischi. Mentre Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur sono rimasti a Torino visto che sono rientrati solo nella giornata di ieri 30 luglio.