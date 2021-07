In queste ore, era in programma il tanto atteso incontro tra la Juventus e il Sassuolo per provare a chiudere la trattativa per Manuel Locatelli. Ma il summit tra le parti è stato spostato e il club bianconero e quello neroverde si rivedranno nei prossimi giorni. Infatti, la Juventus sarebbe in attesa di incassare i 16 milioni del riscatto di Romero da parte dell'Atalanta e in più Cherubini sarebbe in attesa di cedere Demiral. Il difensore turco potrebbe piacere ai bergamaschi propri in caso di cessione dell'argentino, ma è più probabile che il numero 28 juventino possa passare al Borussia Dortmund.

Dunque, per questo motivo, la Juventus e il Sassuolo hanno deciso di riaggiornarsi nei prossimi giorni.

Locatelli vuole la Juventus

Manuel Locatelli, in questi giorni è in attesa di sapere se potrà indossare la maglia della Juventus. Il giocatore vorrebbe evitare la convocazione per il raduno con il Sassuolo e spera che la fumata bianca possa avvenire prima di lunedì 2 agosto. Adesso si aspetta solo che la Juventus e il club neroverde possano vedersi per cercare un accordo definitivo. Intanto, i bianconeri sarebbero al lavoro anche per arrivare a Kaio Jorge. La Juventus avrebbe già un accordo con il giocatore classe 2002 e potrebbe prenderlo a parametro zero a partire dal 1 gennaio 2022. I bianconeri e Kaio Jorge avrebbero un'intesa fino al 2026.

Inoltre, la Vecchia Signora garantirebbe circa 5 milioni agli agenti e alla famiglia del brasiliano. Ma non è da escludere che il ragazzo possa anticipare il suo arrivo a Torino. La Juventus starebbe pensando di dare un'indennizzo al Santos per poter portare Kaio Jorge alla corte di Massimiliano Allegri via in questa sessione di mercato.

La Juventus potrebbe dare al club brasiliano circa 1,5 milioni. Adesso non resta che attendere di capire quale sarà la risposta del Santos.

La Juventus è in isolamento fiduciario

Intanto, mentre la società bianconera lavora sul mercato, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi sono in isolamento fiduciario dopo la positività al Covid - 19 di Rafia.

Adesso la squadra starà nella “bolla” per poter permettere ai calciatori di poter continuare la normale attività e di poter giocare le prossime partite. Dunque, la Juventus continuerà ad allenarsi alla Continassa, ma i calciatori non potranno avere nessun contatto con l'esterno. Sabato 31 luglio, i bianconeri saranno in campo per afforntare il Monza. Dopodiché dal 2 agosto la Juventus ritroverà tutti i nazionali e al JTC torneranno Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa, Cuadrado, Danilo e Alex Sandro, a quel punto, inizierà il countdown definitivo per l'inizio del campionato di Serie A.