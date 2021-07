Oltre al mercato in entrata, la Juventus potrebbe pensare anche a quello in uscita: diversi sono infatti i giocatori pronti a lasciare Torino. I primi indiziati sono Rabiot e Ramsey che non dovrebbero più rientrare lei piani di Massimilaino Allegri.

Ramsey e Rabiot sono i primi indiziati a lasciare Torino

Il mercato sta per iniziare e la Juventus è una tra le squadre che dovrà compiere più operazioni, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Non solo acquistare, bisogna anche cedere, Massimiliano Allegri avrebbe già in mente coloro che non faranno più parte del progetto.

I primi due che possono lasciare Torino fin da questa sessione estiva del mercato, sono Ramsey e Rabiot. Il primo ha disputato una stagione incolore quella passata e non dovrebbe essere confermato, anche se negli ultimi giorni il centrocampista gallese, ha ribadito di volere restare per cercare di giocarsi il posto da titolare. Su di lui c'è il forte interesse dell'Arsenal. Per quanto riguarda Rabiot pare che il Manchester United, sia la destinazione più probabile, il francese, non ha offerto brillanti prestazioni e non rientra più nei piani di Allegri. Da capire anche le situazioni relative a Dybala, Bernardeschi, Arthur, Alex Sandro e Bentancur.

Ronaldo la certezza, rischiano Arthur, Bentancur, Demiral

Cristiano Ronaldo dovrebbe invece restare, nella conferenza stampa dove erano presenti Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, quest'ultimo, ha ribadito che ad oggi non c'è alcuna intenzione di interrompere con il campione portoghese. Arthur non ha giocato bene la scorsa stagione colui che doveva prendere il posto di Pjanic a centrocampo, ha decisamente tradito le attese, il brasiliano potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Milinkovic-Savic, da sempre seguito dalla Juventus.

Un altro giocatore che potrebbe cambiare aria è Rodrigo Bentancur che non sembra più indispensabile dopo una stagione di alti e bassi. Allegri potrebbe invece rilanciare Federico Bernardeschi che con Pirlo si è completamente perso, calando le sue prestazioni. Da valutare anche le possibili offerte che potrebbero arrivare per Demiral, se il difensore turco dovesse essere ceduto, il sostituto ideale potrebbe essere Milenkovic attualmente di proprietà della Fiorentina.

Paulo Dybala infine non ha ancora rinnovato, ma negli ultimi giorni sembrerebbe essere vicina l'intesa con la società, per continuare insieme su una base di dieci milioni più bonus, dopo il rientro dalle vacanze dell'attaccante argentino si potrà iniziare a trattare. Anche per Chiellini il rinnovo è a un passo e verrà tutto concluso dopo la fine dell'Europeo.