Le grandi manovre di Calciomercato del Milan riguardano gli esterni d’attacco. La rivoluzione è dietro l’angolo, Castillejo e Hauge dovrebbero essere ceduti, i due hanno corteggiatori in Spagna e in Germania.

Paolo Maldini vorrebbe riuscire a portare a casa almeno una ventina di milioni in tutto per poi poter passare all’attacco per un colpo “grosso”. I profili che piacciono di più sarebbero il giovane danese della Sampdoria Mikkel Damsgaard e l’azzurro del Sassuolo Domenico Berardi.

Damsgaard al Milan, la Sampdoria fa muro

Il giocatore della Danimarca, protagonista con la sua Nazionale a Euro 2020, scelto dal CT come sostituto di Eriksen, ha l’idenitikit perfetta per il Milan.

Giovane, ha solo 20 anni, un talento cristallino con possibilità per Stefano Pioli di schierarlo sia dietro alla punta centrale che sulle due fasce nel 4-2-3-1. Claudio Ranieri alla Sampdoria stravedeva per lui e lo ha fatto crescere riservandogli spazio sia da titolare che come primo sostituto in attacco. Il talento c’è, ma andava gestito nella sua prima stagione in Serie A.

I risultati ora sono sotto gli occhi di tutti, EURO 2020 è una grande vetrina e questo può essere un problema per il Milan. Massimo Ferrero infatti avrebbe un piano ben preciso in mente: non cedere subito il suo gioiello, aspettare ancora una stagione e poi venderlo ad un prezzo più alto, sopra quindi all'attuale valutazione che sarebbe di 30 milioni di euro.

Le ragioni sono tecniche, la Sampdoria con Damsgaard in rosa è ovviamente più forte, ma anche di bilancio. Il danese è stato pagato 6,5 milioni nel gennaio del 2019 e per mettere a segno una buona plusvalenza nel bilancio blucerchiato serve quindi un assegno pesante.

Il Sassuolo non cede Berardi

Il "muro" alzato dalla Sampdoria è lo stesso che Carnevali dovrebbe costruire attorno a Domenico Berardi.

L’attaccante del Sassuolo è cresciuto tantissimo nelle ultime due stagioni, Mancini lo sta utilizzando tanto in questo Europeo, segno evidente che ormai la maturazione è completa. Per il Milan sarebbe un grande colpo di mercato da piazzare sull’esterno destro per dare molta più qualità rispetto a quella attuale all’attacco.

Il problema è che il Sassuolo non solo non ha bisogno di vendere perché ha il bilancio in ordine, ma avrebbe già deciso di riempire le proprie casse con il solo Manuel Locatelli. Il centrocampista dovrebbe essere ceduto per 40 milioni, così sia Berardi che Raspadori non dovrebbero lasciare i neroverdi. L’unico modo per portarsi a casa l’esterno sarebbe quello di mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro, troppi per le casse del Milan, anche nel caso in cui si riuscisse a vendere Leao.