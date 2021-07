La Juventus nelle prossime settimane è attesa da un lavoro importante in tema calciomercato. L'inizio della preparazione estiva previsto il 14 luglio consegnerà al nuovo tecnico Massimiliano Allegri una rosa con circa 29 giocatori. Alcuni di questi sono ritornati dal prestito della stagione 2020-2021 in altre società e non sarebbero considerati utili al nuovo progetto sportivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero pronti a cedere ben sette giocatori della rosa. Partenze che potenzialmente potrebbero garantire quasi 100 milioni di euro.

Fra queste la più onerosa potrebbe essere quella di Merih Demiral. Il nazionale turco ha molto mercato in Germania e in Inghilterra. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Si starebbe lavorando inoltre anche alla cessione del centrocampista Aaron Ramsey, che in due stagioni in bianconero non ha inciso come ci si aspettava anche a causa di alcuni infortuni muscolari. D'altronde pesa sulla sua permanenza anche il pesante ingaggio che percepisce da sette milioni di euro a stagione. 15 milioni di euro il prezzo di mercato del gallese, lo stesso di Bernardeschi, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Dalle cessioni potrebbero arrivare 97 milioni di euro

L'Europeo disputato con la Nazionale italiana sembrerebbe non essere servito a Bernardeschi per conquistarsi la permanenza alla Juventus, anche perché è un altro di quei giocatori che guadagna molto.

4 milioni di euro a stagione per una possibile alternativa ai titolari sono una spesa pesante per la società bianconera, anche se il centrocampista confida molto in Allegri. Il toscano è uno dei pochi tecnici che lo ha saputo valorizzare nella sua carriera professionale. Altri nove milioni di euro potrebbero arrivare dalla partenza di Rugani, che ha un contratto da 3 milioni di euro a stagione.

In questi giorni si parla di un interesse concreto della Lazio per il difensore, con Maurizio Sarri che ha avuto già modo di lavorarci quando i due erano all'Empoli. Con la possibile permanenza di Luca Pellegrini come alternativa ad Alex Sandro è probabile la partenza di Frabotta, che piace a Genoa e a Atalanta. La sua valutazione di mercato è di circa sette milioni di euro, due in più di Pjaca.

Sommando i possibili incassi dalle cessioni dei sette esuberi, la Juventus potrebbe guadagnare circa 97 milioni di euro oltre a risparmiare molto sul monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

Dalle cessioni potrebbe arrivare quel tesoretto da investire sul mercato. Servono almeno un difensore, un centrocampista e una punta. Interesserebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2022. Nei prossimi giorni la Juventus potrebbe definire anche l'acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo. Come punta invece il preferito sembra essere Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021 con il Santos.