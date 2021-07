Il Milan ha iniziato da poco la nuova stagione, ma ancora la rosa appare incompleta e non pronta ad affrontare tutte le competizioni alle quali i rossoneri parteciperanno nella prossima stagione. La dirigenza rossonera sta ancora sondando il mercato alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu, il quale ha lasciato il Milan per approdare agli storici rivali dell'Inter. Nelle ultime ore si sarebbe fatta largo un'ipotesi che porterebbe all'acquisto dell'inglese Dele Alli, il quale però gioca molto diversamente da Calhanoglu, essendo un trequartista dotato di gran fisico.

Allo stesso tempo non si spengono le voci di mercato su Lorenzo Insigne, il quale sembra non aver trovato l'accordo con il Napoli per rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno 2022.

Calciomercato Milan, un inglese per la trequarti rossonera

Secondo le ultime voci di mercato, è emerso un nuovo nome come potenziale sostituto di Hakan Calhanoglu, cioè Dele Alli del Tottenham. Con il Milan che senza troppo nascondersi è sul mercato alla ricerca di un numero 10, diversi sono stati i nomi accostati ai rossoneri nelle ultime settimane. Sabitzer, Isco, James Rodriguez, Luis Alberto e Ziyech sono stati più volte citati da diversi giornalisti. Secondo il giornalista Rudy Galetti di Sportitalia, c'è un nuovo nome che è entrato nella lista dei bersagli e sarebbe Dele Alli degli Spurs.

Sta uscendo da quella che è forse la sua peggiore stagione con il club da quando ha sfondato, avendo accumulato 0 gol e solo 1 assist in 25 presenze in Premier League. Potrebbe essere il momento per il 25enne di provare una nuova esperienza dopo tanto tempo nel nord di Londra, soprattutto se vuole rientrare nei piani dell'Inghilterra, ma un trasferimento al Milan sarebbe possibile solo se gli Spurs aprissero ad una formula di prestito, secondo il giornalista.

🚨📝 Un nome che si aggiunge alla lista dei profili attenzionati dal #Milan per la trequarti è Dele #Alli. L'🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 classe 1996 potrebbe diventare un'opportunità in caso di apertura al prestito da parte del #Tottenham. 🐓⚽️#Calciomercato #Transfers #SerieA #EPL — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 11, 2021

Il giocatore, secondo il portale transfermarkt, era valutato 100 milioni di euro meno di tre anni fa, mentre adesso la sua valutazione si attesta sui 30 milioni di euro.

Sicuramente il nazionale inglese è un giocatore differente da Calhanoglu, in quanto è alto 1.88 m e fa della sua forza fisica l'arma principale, anche se comunque è molto valido tecnicamente. Dunque Stefano Pioli potrebbe avere in rosa un trequartista atipico, ma che ben potrebbe adattarsi al gioco rossonero ed essere un problema per le difese visto il suo fisico imponente.

Calciomercato Milan, il punto su Insigne

Secondo le ultime notizie, inoltre, sarebbe ancora incerta la situazione del rinnovo del nazionale italiano, ma le parti dovrebbero incontrarsi dopo che il giocatore avrà terminato le proprie vacanze. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe abbassare lo stipendio che riceve il giocatore, ma Insigne - viste anche le sue ottime prestazioni agli Europei - spera di mantenere il suo attuale stipendio di cinque milioni di euro netti a stagione piuttosto che incappare in una riduzione.

La situazione resta in stand-by con diversi club, compreso il Milan, che restano vigili sulla situazione. Insigne è da tempo il fuoriclasse del Napoli che ha collezionato 19 reti e 7 assist solo in campionato la scorsa stagione e, se dovesse partire, i partenopei perderebbero anche il loro capitano.