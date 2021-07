La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva con ambizioni importanti in vista della prossima stagione. L'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico rappresenta una garanzia, anche perché l'allenatore toscano nella sua prima esperienza professionale in bianconero ha vinto numerose competizioni nazionali, sfiorando anche la Champions League nel 2015 e nel 2017. Il tecnico toscano rispetto al passato avrà però anche un ruolo manageriale nella società bianconera e quindi supporterà il direttore sportivo nelle strategie di mercato da portare avanti.

E proprio Allegri ha chiesto a Cherubini l'acquisto di una quarta punta, che non dovrà necessariamente essere una prima scelta. Anche perché i titolari della prossima stagione saranno Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Inoltre, considerando il momento storico difficile dal punto di vista economico, la Juventus non potrà investire somme pesanti. Proprio in considerazione di questo, Allegri avrebbe suggerito a Cherubini dei giocatori che potrebbero essere utili alla rosa bianconera dai quali pescare la quarta punta per la prossima stagione: tra questi ci sarebbero Scamacca, Kaio George e Milik.

La Juventus valuta diversi nomi come quarta punta: interessano Kaio Jorge e Scamacca

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando diversi profili come quarta punta per la prossima stagione.

Non ci sarà la possibilità di spendere somme importanti, per questo non ci si attende un investimento pesante. Fra i giocatori graditi dal tecnico Massimiliano Allegri ci sarebbe Kaio Jorge, punta brasiliana del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021. Proprio per questo il suo prezzo di mercato sarebbe vantaggioso, potrebbe lasciare il Brasile per circa 10 milioni di euro.

Interessa anche Gianluca Scamacca, punta del Sassuolo che nella stagione 2020-2021 ha giocato in prestito al Genoa. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Anche Milik e Dzeko fra i possibili acquisti

La Juventus valuta anche profili di maggior esperienza, come Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia e Edin Dzeko della Roma.

La punta dell'Olympique Marsiglia ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Non dà garanzie dal punto di vista fisico, considerando che ha dovuto saltare l'Europeo per un infortunio al ginocchio (dopo quelli subiti nelle ultime due stagioni). Nonostante i 35 anni, la Juventus potrebbe però decidere di acquistare Edin Dzeko della Roma, che ha un contratto fino a giugno 2022. La società di Friedkin non sarebbe disposta a concedergli il parametro zero e lo valuterebbe circa 10 milioni di euro. A questi bisognerebbe aggiungere i costi d'ingaggio, di circa cinque milioni di euro a stagione fino a giugno 2023.