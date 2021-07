La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire il primo acquisto del Calciomercato estivo. Dovrebbe essere Locatelli il principale rinforzo per il centrocampo. Nonostante l'interesse concreto dell'Arsenal, il giocatore avrebbe deciso di trasferirsi in bianconero. Ci sarebbe già un'intesa per un contratto a tre milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Sarà però importante trovare la modalità di pagamento fra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri che preferirebbero una dilazione in tre-quattro stagioni. La società bianconera però deve cercare di sfoltire anche la rosa, sia per alleggerire il monte ingaggi, ma anche per ricavare quel tesoretto utile da investire sul mercato.

Fra i principali indiziati a lasciare Torino durante il calciomercato estivo c'è il difensore Daniele Rugani che, nella stagione 2020-2021, è stato in prestito prima al Rennes i primi sei mesi e successivamente da gennaio in poi al Cagliari. Sul centrale ci sarebbe l'interesse concreto della Lazio, con il tecnico Maurizio Sarri che lo ha avuto all'Empoli nella sua esperienza professionale da allenatore della società toscana.

Sarri vorrebbe Rugani alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per Daniele Rugani. Il difensore piace in particolar modo a Maurizio Sarri, che lo considererebbe il rinforzo ideale da affiancare ad Acerbi, campione d'Europa con la nazionale italiana.

La Juventus sarebbe disposta a cederlo per circa sette milioni di euro, anche perché Rugani è uno dei giocatori che maggiormente guadagna alla Juventus. Ha infatti un contratto da circa tre milioni di euro a stagione, un ingaggio evidentemente importante per un giocatore che dovrebbe essere una riserva della difesa bianconera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La società bianconera potrebbe quindi cedere Rugani, ma non solo. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Merih Demiral, molto richiesto sia in Germania che in Inghilterra. La Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Se si dovessero concretizzare le cessioni di Rugani e Demiral, la Juventus si ritroverebbe con soli quattro centrali per la prossima stagione.

Ci si riferisce a Bonucci, de Ligt, Chiellini e Dragusin. Per quanto riguarda invece gli altri ruoli della difesa, dovrebbero essere confermati come terzini Danilo sulla fascia destra e Alex Sandro sulla fascia sinistra. Le alternative ai due saranno rispettivamente Cuadrado e Pellegrini. Il colombiano però dovrebbe partire comunque titolare nella nuova Juventus di Allegri, in una posizione più avanzata. Con la conferma invece dell'ex Cagliari e Genoa come alternativa ad Alex Sandro, dovrebbe partire Frabotta.