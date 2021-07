La Juventus effettua un'ulteriore cessione dopo quella di Zanimacchia alla Cremonese. La società bianconera ha prestato per una stagione la punta albanese Giacomo Vrioni allo WSG Swarovski Tirol, che milita nel massimo campionato austriaco. Avrà così modo di giocare titolare in un campionato professionistico che nelle ultime stagioni è migliorato moltissimo dal punto di vista tecnico. Nella stagione 2020-2021 Giacomo Vrioni è stato condizionato da un infortunio pesante, di conseguenza non è riuscito a dare un grande contributo nell'under 23 del tecnico Lamberto Zauli.

Ha però realizzato un importante gol, quello su rigore contro la Carrarese che ha permesso alla seconda squadra bianconera di qualificarsi matematicamente con una giornata d'anticipo ai playoff di Serie C. Vrioni si è infortunato a novembre ed è rientrato in Primavera. La punta albanese ha avuto modo di giocare due partite anche con la prima squadra. La prima presenza risale alla stagione 2019-2020, la seconda in quella appena terminata.

Vrioni si è trasferito alla Juventus a gennaio 2020

Cresciuto nella squadra albanese del Matelica, nel 2015 Giacomo Vrioni si trasferisce nell'under 17 della Sampdoria. Arriva poi la promozione nella Primavera della squadra ligure, prima del prestito alla Pistoiese nel 2017.

Nelle stagioni successive gioca prima in prestito al Venezia, poi al Cittadella, prima del trasferimento nel gennaio 2020 alla Juventus under 23. Dopo una stagione e mezza in bianconero, arriva il prestito al WSG Swarovski Tirol. Vrioni ha 23 anni e ha già disputato due partite con la nazionale dell'Albania. Dopo aver giocato nell'under 18 e under 19 dell'Italia, ha scelto come nazionale quella albanese, disputando dapprima otto presenze e segnando due gol con l'under 21 e poi giocando la prima partita con la nazionale maggiore nel 2018.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha ceduto Zanimacchia e Vrioni per dargli la possibilità di maturare esperienza in campionati importanti come quello della Serie B e quello austriaco. Cessioni avvenute in prestito e che quindi non permettono di monetizzare. La società bianconera proverà a farlo con la prima squadra, con alcuni giocatori che non sarebbero considerati utili al tecnico Massimiliano Allegri.

I principali indiziati a lasciare Torino sono Merih Demiral, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il difensore ha mercato in Inghilterra, piace all'Everton. Il centrocampista gallese potrebbe invece trasferirsi all'Arsenal, società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Infine potrebbe essere ceduto in prestito il brasiliano, così da permettergli di giocare titolare la prossima stagione.