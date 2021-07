L'Italia è Campione d'Europa. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto ai calci di rigore l'Inghilterra a 'Wembley'. I tempi regolamentari erano terminati 1-1 per effetto dei gol in apertura del terzino del Manchester United Shaw e del pareggio a metà ripresa del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci su sviluppo di azione da calcio d'angolo. Proprio il centrale, al termine della gara, si è presentato in conferenza stampa dichiarando: "Siamo stati speciali nel crederci. Respiravamo qualcosa di diverso nell'aria ed è arrivato".

Bonucci elogia il gruppo e Mancini

L'Italia di Roberto Mancini ha vinto l'Europeo anche grazie al gol dell'1-1 firmato dal difensore Bonucci a 'Wembley' in finale con l'Inghilterra. Il calciatore che veste la maglia della Juventus ha sottolineato in conferenza stampa la forza del gruppo che giorno dopo giorno non si stancava di stare insieme. Per Bonucci la vittoria del titolo europeo è stata caratterizzata dalla forza di chi vuole ottenere qualcosa e continuare a essere ad alti livelli. Una Nazionale composta da un mix perfetto tra calciatori esperti e più giovani con i primi pronti a insegnare cosa vuol dire la professionalità, l'umiltà e la dedizione al lavoro.

Parole di elogio da parte del difensore nei confronti del Commissario tecnico Roberto Mancini: "Da quando è arrivato ci ha messo nella testa che potevamo fare qualcosa di storico e dovevamo solo crederci".

"Adesso la coppa viene a Roma", ha aggiunto Leonardo Bonucci. Il pensiero del centrale è andato all'eliminazione per mano della Svezia che ha negato agli azzurri di partecipare al Mondiale tenuto in Russia nel 2018. "Penso che questa vittoria e questa coppa sia la dimostrazione che una volta che arrivi in fondo puoi solo che rilanciarti e spingerti più in alto", ha dichiarato il giocatore dell'Italia e della Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per il calciatore autore del gol del pari nella finale ora bisogna godersi questa vittoria convinto che il gruppo guidato da Mancini potrà ancora far parlare di sé. "Rendere felice un grande popolo è la cosa più bella che possa esistere e noi lo abbiamo fatto", ha evidenziato Bonucci.

Il secondo titolo europeo per l'Italia

La Nazionale vince il titolo per la seconda volta nella storia dopo quello conquistato nel 1968.

In quell'occasione fu battuta a Roma la Jugoslavia per 2-0. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno concluso il girone in modo perfetto con tre vittorie in altrettante partite. All'Olimpico sono state battute Turchia e Svizzera per 3-0, Galles per 1-0. Successivamente l'Italia ha faticato a 'Wembley' negli ottavi di finale, sconfiggendo l'Austria per 2-1 dopo i tempi supplementari. A seguire è stato inflitto un 2-1 al temuto Belgio a Monaco di Baviera. In semifinale e in finale vittorie ai calci di rigore a Londra contro Spagna e contro Inghilterra.