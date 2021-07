Da diverso tempo Cristiano Ronaldo ha mostrato chiari segni di malumore e infelicità. Nonostante i 29 gol in campionato, si è dovuto accontentare di un quarto posto deludente e un’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League. Soprattutto nelle ultime giornate di campionato, il fenomeno portoghese è apparso molto distaccato dal resto della squadra, come confermato anche da numerose fonti. Per molti mesi si é parlato addirittura di un divorzio tra Ronaldo e i propri compagni, voci che hanno reso sempre più insistente l’ipotesi cessione.

Le voci sul Real Madrid

Già ad aprile si era parlato dell’ipotesi Real Madrid e di un suo clamoroso ritorno in Spagna. In realtà c’era stato un sondaggio di Jorge Mendes, che aveva cercato di capire le possibilità di un ritorno nella squadra che lo ha reso grande. Il Real Madrid però fin da subito non è sembrato disposto a riaccogliere il numero 7 portoghese per vari motivi. La prima ragione è senza dubbio l’età, che per una squadra che è nel bel mezzo di un ricambio generazionale, rappresenta un grande problema. Il secondo motivo è ovviamente l’ingaggio stratosferico di CR7, che con i suoi 31 milioni annui peserebbe gravemente sul bilancio di qualsiasi squadra europea, soprattutto in questo periodo.

Dunque da escludere l’ipotesi Real Madrid, che appare sempre più indirizzato verso un ricambio generazionale e verso acquisti decisamente più giovani.

L’interesse del Manchester United

Se in un primo momento anche il Manchester United sembrava fortemente interessato, adesso invece appare una pista molto più fredda, soprattutto dopo l’acquisto di Jadon Sancho, arrivato per una cifra intorno ai 90 milioni di euro.

Perciò al momento i Red Devils non sembrano essere in pole per il ritorno di Cristiano Ronaldo, tirandosi fuori dalla corsa al portoghese.

Il PSG e l’incastro con Mbappé

La soluzione più probabile appare invece il PSG. La squadra francese dopo un mercato eccezionale, non vuole assolutamente fermarsi. L’ipotesi CR7 per il PSG però, è da considerare solo in caso di partenza di Mbappé, destinazione Real Madrid.

Il centravanti francese non ha intenzione di rinnovare il contratto con la squadra parigina e sembra voler vestire a tutti i costi la maglia dei Blancos. Dunque da monitorare la situazione di Mbappé, che nel caso in cui lasciasse il PSG, spianerebbe la strada per Cristiano Ronaldo in Francia.

La situazione in casa Juventus

La società bianconera non ha mai messo alla porta il numero 7 portoghese, neanche con il ritorno di Max Allegri. C’è da dire però che la società bianconera non si opporrebbe al suo trasferimento, potendosi così liberare di un pesante contratto. Difatti la Juventus non sembra assolutamente intenzionata a rinnovare il contratto di CR7, separandosi in modo definitivo dal gioiello portoghese nel 2022.

Dunque da monitorare la situazione in casa Juventus, con Ronaldo che spera in una possibile cessione dopo 3 anni deludenti nella squadra bianconera. L’unica squadra che potrebbe essere intenzionata all’acquisto di CR7 potrebbe essere il PSG, ma solamente in caso di cessione di Kylian Mbappé.