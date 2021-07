La Juventus è sempre attenta alle occasioni di mercato. Allo stesso tempo deve lavorare anche all'alleggerimento della rosa, che in questo momento conta 29 giocatori. Di questi, ben cinque sono ritornati dal prestito in altre società: Perin, Pjaca e Pellegrini hanno giocato nel Genoa, Rugani al Cagliari e De Sciglio al Lione. La Juventus però potrebbe monetizzare anche da altri giocatori che nella stagione 2020-2021 sono stati a disposizione dell'ex tecnico Andrea Pirlo. Ci si riferisce in particolar modo a Demiral, Ramsey e Bernardeschi. A proposito del nazionale italiano, il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe facilitare una sua cessione durante il Calciomercato estivo.

Il centrocampista ha come grande estimatore Maurizio Sarri, il tecnico della Lazio, infatti, è alla ricerca di un giocatore di fascia per il suo 4-3-3. Uno schema, quello del tecnico fiorentino, che potrebbe non valorizzare le qualità tecniche di Luis Alberto, che non si è presentato di recente alle visite mediche di rito prima della preparazione estiva. Un segnale che spiegherebbe la volontà del giocatore di lasciare la Lazio. Luis Alberto piace molto al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Bernardeschi potrebbe trasferirsi alla Lazio, Luis Alberto alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire Bernardeschi come contropartita tecnica per l'acquisto di Luis Alberto.

Il giocatore spagnolo sarebbe un giocatore ideale per il centrocampo bianconero in quanto incrementerebbe la qualità. Uno scambio che evidentemente non sarebbe alla pari vista la differente valutazione di mercato dei due giocatori. Il nazionale italiano ha un prezzo di circa 20 milioni, lo spagnolo circa 45 milioni di euro.

Di conseguenza, la società bianconera nell'eventualità dovrebbe aggiungere una somma cash di almeno 25 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Di certo sarà importante per la Juventus monetizzare anche da altre cessioni, anche per finanziare gli acquisti. Demiral, per esempio, potrebbe garantire una somma di circa 40 milioni di euro.

Il nazionale turco ha mercato in Inghilterra, interessa all'Everton. Per quanto riguarda Aaron Ramsey, si parla di una possibile offerta dell'Arsenal. La Juventus potrebbe cederlo per circa 16 milioni di euro. Per quanto riguarda gli acquisti, per il centrocampo si valuta non solo Luis Alberto, ma anche Manuel Locatelli. Per quanto riguarda il giocatore del Sassuolo, la trattativa potrebbe concretizzarsi già la settimana prossima. Si lavora inoltre all'acquisto di una quarta punta che vada ad integrare il settore avanzato. Il preferito sembra essere Kaio Jorge del Santos.