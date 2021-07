La dirigenza rossonera del Milan è consapevole che bisognerà cercare di rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione, poichè Zlatan Ibrahimovic visti i suoi 39 anni non dà le giuste garanzie per affrontare una stagione intera. L'apporto dello svedese in questi anni è stato determinante per la rinascita del Milan, ma in questo momento la dirigenza starebbe pensando all'acquisto di due giocatori più giovani. Si tratta di Lorenzo Insigne, che sarebbe un pallino di Paolo Maldini e di Kaio Jorge, che da alcuni per le sue qualità è stato accostato a Shevchenko.

Calciomercato Milan, le condizioni per l'arrivo di Kaio Jorge

Risolto il problema del portiere e assicurati i ritorni di Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Brahim Diaz, il Milan ora sta operando sul mercato con più calma e attenzione. I dirigenti rossoneri sanno però che le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic potrebbero fargli saltare l'inizio di stagione, motivo per cui c'è stata un'accelerazione per Olivier Giroud, che potrebbe arrivare a parametro zero.

Per il francese è pronto un biennale da 4 milioni di euro netti a stagione e Luka Jovic del Real Madrid è l'alternativa, ma un altro rinforzo per la finestra di gennaio sta già prendendo forma. Si tratta di Kaio Jorge con il 19enne brasiliano che piace molto alla dirigenza rossonera, ma il Santos starebbe chiedendo troppo per il suo trasferimento, motivo per cui Maldini e Massara sono pronti a provare a ingaggiarlo con un pre-accordo visto che il suo attuale contratto scade a dicembre del quest'anno.

Sono in corso le valutazioni sull'attaccante etichettato da alcuni come il "nuovo Shevchenko".

Insigne piace a Maldini

Non ci sono dubbi sulla qualità che ha Insigne, dato che è ancora valutato a 50 milioni di euro su Transfermarkt e ha 109 gol e 85 assist in 397 partite, ma nonostante ciò la sua avventura al Napoli potrebbe finire con il suo contratto in scadenza nel 2022.

Secondo quanto riportato da diversi media, la situazione tra Napoli e Insigne è molto delicata. C'è un divario considerevole tra le parti visto che il giocatore, che in questo momento guadagna 4,5 milioni netti all'anno, chiede 5,5 milioni per firmare un nuovo contratto. Il Napoli intanto vuole abbassare lo stipendio a 3,5 milioni di euro ed è per questo che su Insigne ci sono diversi top club, tra cui il Milan che ha già incontrato il suo agente ad aprile.

I rossoneri sono vigili e possono garantire uno stipendio di 4,5 milioni di euro all'attaccante, il cui trasferimento costerebbe 20-25 milioni di euro. Per il momento non c'è ancora nessuna trattativa, ma il Milan è molto attento perché Insigne è molto ammirato da Paolo Maldini.