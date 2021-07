L'Inter potrebbe intavolare una trattativa con la Roma per la cessione di Ivan Perisic. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore sarebbe stato espressamente richiesto dal tecnico Jose Mourinho che lo aveva a lungo seguito quando allenava il Manchester United in Premier League. L'arrivo di Luciano Spalletti a Milano, però, fece tramontare definitivamente l'operazione. Questa volta, il classe 1989 potrebbe realmente finire sotto la guida del tecnico portoghese perché il tecnico Simone Inzaghi vedrebbe titolare sulla fascia sinistra il giovane Federico Dimarco.

Inoltre, lo stipendio da 4 milioni percepito dal croato sarebbe troppo oneroso per un profilo non titolare dopo l'epidemia da Coronavirus che ha costretto i club ad abbassare il tetto ingaggi.

La Roma, dalla sua parte, potrebbe offrire uno scambio con Alessandro Florenzi, che non vorrebbe restare a Trigoria dopo essere tornato dal prestito al Paris Saint Germain. L'operazione potrebbe concludersi con una fumata bianca per i due calciatori percepiscono lo stesso stipendio e l'Inter sarebbe alla ricerca di un terzino destro dopo la partenza di Achraf Hakimi. I nerazzurri, però, non sarebbero molto convinti dalle condizioni fisiche di Florenzi e starebbero monitorando anche altre opzioni come Hector Bellerin e Denzel Dumfries.

Quest'ultimo sarebbe il profilo preferito dall'ex tecnico della Lazio.

La Juventus vorrebbe tentare il colpo Gabriel Jesus

Dopo la conferenza di presentazione di Massimiliano Allegri, si è capito che sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala dovrebbero restare alla Continassa. In attacco, però, potrebbe arrivare un altro rinforzo in vista della Champions League.

Il nome sarebbe quello di Gabriel Jesus che il Manchester City avrebbe messo in vendita se dovesse arrivare Harry Kane alla corte di Pep Guardiola. Il cartellino del brasiliano sarebbe valutato circa 50 milioni di euro. Prima di arrivare al classe 1997 sarà fondamentale piazzare la cessione di Merih Demiral, valutato circa 35 milioni di euro, e Federico Bernadeschi.

Quest'ultimo sarebbe valutato circa 15 milioni di euro e potrebbe essere ceduto al Milan o alla Lazio di Maurizio Sarri.

Il nome low cost potrebbe esser quello di Kajo Jorge. Il giovane attaccante del Santos sarebbe corteggiato anche dal Milan e dal Benfica e potrebbe essere un colpo a parametro zero perchè ha il contratto in scadenza a dicembre. Gli emissari torinesi lo avrebbero già convinto al trasferimento alla Continassa. La Juventus, inoltre, avrebbe anche rispedito al mittente le offerte in arrivo per Kulusevski.