La Juventus, in queste settimane, sta lavorando per arrivare a Manuel Locatelli. Nelle prossime ore la trattativa andrà avanti, poiché i bianconeri e il Sassuolo si vedranno per parlare ancora del centrocampista classe '98.

Il club neroverde potrebbe decidere di accettare la prossima offerta della Juventus. Federico Cherubini potrebbe proporre un prestito biennale con riscatto fissato a 35 milioni. In ogni caso, nella giornata di giovedì 29 luglio si capirà qualcosa in più, poiché le due società si rivedranno proprio per provare a chiudere l'affare.

La Juventus potrebbe prendere due centrocampisti

Il primo obiettivo di mercato della Juventus è Manuel Locatelli. Ma i bianconeri starebbero pensando di arrivare anche ad un secondo giocatore da inserire in mediana. Il nome più caldo sarebbe quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco potrebbe arrivare a costo zero. Tuttavia la società torinese, per far spazio a Pjanic, dovrà cedere Ramsey.

In ogni caso, nelle prossime settimane Massimiliano Allegri conta di avere a disposizione Manuel Locatelli. La speranza della Juventus sarebbe quella di avere tra le sue fila il centrocampista classe '98 già per il 2 agosto, giorno in cui rientreranno i nazionali azzurri.

Da lì in avanti Allegri avrà tutto il gruppo a disposizione, poiché torneranno anche Alvaro Morata e i sudamericani Danilo, Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Invece il ritorno di Rodrigo Bentancur è previsto per il 30 luglio.

La Juventus lavora al JTC

In questi giorni Allegri sta lavorando alla Continassa per preparare la nuova stagione. Il tecnico livornese ha già ritrovato molti nazionali, fra cui Cristiano Ronaldo. CR7 sarà uno dei cardini della Juventus e sarà soprattutto un valore aggiunto per la squadra.

In attacco i bianconeri, oltre a Ronaldo, Dybala e Morata, potrebbero contare anche su Kaio Jorge. Il giocatore brasiliano sarebbe vicino alla Juventus che avrebbe raggiunto un accordo con il suo entourage. Adesso la società di Agnelli starebbe lavorando per prelevare il centravanti sudamericano già in questa finestra di mercato.

Cherubini potrebbe versare un indennizzo economico al Santos: se il club brasiliano non dovesse accettare, allora la Juventus prenderebbe il calciatore a gennaio a parametro zero. Dunque, adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Nel frattempo, Allegri e la squadra continueranno a lavorare in attesa dell'arrivo di eventuali nuovi acquisti. Infatti la Juventus sabato 31 luglio sarà in campo per giocare in amichevole contro il Monza. In questo match è possibile che i primi nazionali possano disputare uno spezzone della gara per mettere minuti nella gambe in vista della ripresa della Serie A.