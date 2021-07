Un campione d'Europa in attesa di conoscere il suo destino che, al momento, non sembra annoverare squadre realmente interessate a lui. È questa per adesso la situazione paradossale che sta vivendo Alessandro Florenzi che ha un contratto in essere con la Roma, ma che molto probabilmente non resterà nella sua squadra del cuore. Il club giallorosso, infatti, sarebbe alla ricerca di acquirenti per fare spazio a un nuovo acquisto richiesto dal neo-tecnico Mourinho, il centrocampista svizzero Granit Xhaka.

Florenzi è un giocatore d'esperienza (ha 30 anni) ed è reduce dal prestito al Paris Saint-Germain, con il quale nella scorsa stagione si è aggiudicato una Supercoppa francese e una Coppa di Francia.

Questi trofei, se aggiungiamo il campionato europeo conquistato con la Nazionale italiana del Commissario tecnico Roberto Mancini, rappresentano tre importanti traguardi raggiunti dall'esterno destro capitolino, per un palmarès che comincia a farsi sempre più vincente.

Nonostante ciò, la sua avventura alla Roma sembra sul punto di concludersi. La società giallorossa lo ha convocato per il ritiro in Portogallo al quale dovrà presentarsi il 2 agosto per il primo allenamento. Nonostante ciò, il neo-campione d'Europa azzurro potrebbe essere aggregato al gruppo agli ordini di Mourinho ma con le valigie in mano.

Le parti stanno evitando di arrivare ad una rottura traumatica: da un lato, infatti, Florenzi non vuole mancare di rispetto alla sua squadra del cuore; dall'altro il club di proprietà della famiglia Friedkin intende trattarlo onorevolmente, e per questo motivo non è stato indicato tra gli esuberi della rosa.

La Roma vorrebbe vendere Florenzi ma non starebbe trovando acquirenti

La Roma, fin da quando ha ingaggiato Mourinho, su richiesta dello Special One si è mossa per acquistare Xhaka dall'Arsenal. Finora la trattativa non è andata in porto, nonostante il giocatore elvetico abbia espresso il suo gradimento per la destinazione capitolina (pare sia impaziente di lavorare con Mou) e abbia comunicato ai Gunners la sua volontà di cambiare squadra.

Il problema è che la società giallorossa dovrebbe prima cedere qualcuno per far spazio a Xhaka. Secondo le indiscrezioni di mercato, quel "qualcuno" sarebbe proprio lui, Alessandro Florenzi. Il direttore generale Pinto starebbe cercando acquirenti insieme al procuratore dell'esterno 30enne, Alessandro Lucci. La Roma dalla partenza del nazionale azzurro vorrebbe ricavare almeno 9 milioni di euro, la cifra richiesta al Paris Saint-Germain per il riscatto che non è mai arrivato.

Con questi soldi, il sodalizio giallorosso andrebbe poi a chiudere la trattativa con l'Arsenal per Xhaka.

Finora, però, nessuna squadra avrebbe palesato un interesse concreto per Florenzi, campione d'Europa, non un giovane di belle speranze (tutte da confermare). Qualche club straniero avrebbe effettuato dei sondaggi, mentre in Italia solo l'Inter avrebbe chiesto informazioni. I nerazzurri avrebbero però fatto un passo indietro di fronte all'ingaggio attualmente percepito dal giocatore romano, ovvero 3 milioni di euro all'anno più dei bonus facilmente raggiungibili che fanno lievitare lo stipendio fino a 4 milioni.

E così, in questo Calciomercato influenzato dai problemi economici di diverse squadre, causati anche dall'epidemia di coronavirus, capita anche che un fresco campione d'Europa, un calciatore che ha alzato tre coppe in una stagione, possa ritrovarsi sospeso nell'attesa di un futuro incerto e privo di offerte concrete per lui e, in più, con la prospettiva di restare nella "sua" Roma ma da probabile comprimario.