Il Milan è alle prese con diverse trattative di mercato e la dirigenza rossonera sta cercando di porre rimedio al mancato rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco ha sorpreso tutti, annunciando la sua volontà di firmare un nuovo contratto con l'Inter di Simone Inzaghi. Non è difficile immaginare come la piazza rossonera abbia accolto la notizia, ma i dirigenti del Milan starebbero già muovendosi per acquistare un sostituto. I nomi maggiormente gettonati sembrano essere lo spagnolo Isco del Real Madrid e Josip Ilicic dell'Atalanta, anche se non mancherebbero le alternative.

Calciomercato Milan, si bussa alla porta del Real Madrid

Il Milan è alla ricerca disperata di un trequartista dopo l'addio di Calhanoglu, con il 27enne nazionale turco pronto a trasferirsi sull'altra sponda di San Siro ai rivali dell'Inter. Ora il Milan è a caccia del suo sostituto e nelle discussioni con il Real Madrid su Brahim Diaz è emerso anche il nome di Dani Ceballos. Il 24enne spagnolo potrebbe essere una possibilità in prestito se il team guidato da Carlo Ancelotti dovesse aprire all'idea. Il giocatore è tornato in patria dopo un periodo di due anni passato all'Arsenal in prestito. Stesso discorso anche per Isco, un altro giocatore che potrebbe lasciare il Real Madrid in prestito durante il Calciomercato estivo, ma in tal caso i madrileni dovrebbero sicuramente contribuire al pagamento dell'ingaggio.

Calciomercato Milan, tra le idee per sostituire Calhanoglu ci sarebbe Ilicic

È sicuramente arrivato il momento che Frederic Massara e Paolo Maldini tornino velocemente sul mercato per cercare di trovare il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu. Rodrigo De Paul era il giocatore che inizialmente aveva suscitato l'interesse del club, ma la richiesta dell'Udinese di 35 milioni di euro e la difficoltà nel convincere qualsiasi controparte ad accettare un passaggio in Friuli - come Krunic e Hauge - ha fatto sì che l'argentino prendesse il volo verso l'Atletico Madrid.

In attesa di definire un acquisto per il futuro come Amine Adli del Tolosa – che può giocare sia da esterno destro che da numero 10 – il Milan inizia a valutare alternative. Josip Ilicic è un'opzione che rimane in vita, mentre ci sono poche possibilità che Matteo Pessina ritorni. L'ucraino Ruslan Malinovskyi sarebbe molto apprezzato, ma l'Atalanta è un market costoso e sicuramente richiederà una grossa cifra per farlo partire.

Si è parlato di Mattia Zaccagni del Verona ma non ci sono conferme su questo fronte, mentre Massara guarda con particolare attenzione anche a possibili scarti delle big europee ad agosto. Dani Ceballos del Real Madrid potrebbe essere uno, mentre Hakim Ziyech del Chelsea potrebbe essere un altro giocatore che desidera lasciare il proprio club.