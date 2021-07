Sta per prendere forma la nuova Inter di Simone Inzaghi. Ieri c'è stato il primo allenamento congiunto ad Appiano Gentile, mentre sabato 17 luglio sarà la volta della prima amichevole della stagione contro il Lugano per mettere a punto la nuova squadra che dal 22 agosto sarà impegnata nella nuova stagione di Serie A per difendere lo scudetto. L'ex allenatore biancoceleste ha parlato già di campionato, dato che ieri è stato svelato il nuovo calendario con tante novità. Ora si attendono cambiamenti anche sul fronte mercato, con Marotta e Ausilio pronti a garantire colpi in entrata e in uscita.

I possibili acquisti e le cessioni

Sul fronte mercato i dirigenti nerazzurri devono garantire al neo-allenatore un'alternativa valida ad Achraf Hakimi, diventato un nuovo giocatore del Paris Saint German. Le alternative sarebbero due: una è Hector Bellerin dell'Arsenal. La società nerazzurra avrebbe già ricevuto il sì dal giocatore, ma il prezzo del cartellino non risulterebbe fattibile. I Gunners, infatti, richiedono 20 milioni di euro, cifra poco abbordabile per le casse nerazzurre. L'altra, altrettanto costosa, sarebbe Nahuel Molina dell'Udinese, che tornerà in Italia vittorioso della Copa America conquistata con l'Argentina. Infine ci sarebbe anche Dumfries del PSV. L'olandese si è distinto ad Euro2020.

Purtroppo, anche per lui, le possibilità di portarlo a Milano sembrerebbero molto limitate. Nell'ultimo periodo non si è parlato solo della fascia destra, ma anche del centrocampo. Sarebbe spuntato, infatti, il nome di Nandez del Cagliari. "Nandez è un buon giocatore ma ora abbiamo una rosa abbastanza completa, dal punto di vista numerico e della qualità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. Il gruppo che ha vinto il campionato sarà riconfermato al 90 per cento" ha detto l'a.d. Giuseppe Marotta. Nel frattempo si pensa anche alle cessioni, sempre guardando in casa Cagliari. Radja Naninggolan è prossimo a tornare nella squadra sarda. In uscita anche Valentino Lazaro, che potrebbe raggiungere Joao Mario al Benfica, e Dalbert.

I big da tenere

Non mancano i rumor sui vari big, che l'Inter vorrebbe tenere dopo già il doloroso addio di Achraf Hakimi. Lukaku è sempre il più gettonato, ma dopo l'Europeo anche Barella ha conquistato molti estimatori, soprattutto in Premier League. Lautaro Martinez, invece, è ancora sotto gli occhi dei club spagnoli, come Atletico e Real Madrid ma anche il Barcellona che non molla la presa. Ma la società, così come Simone Inzaghi, aspettano con ansia il ritorno di Christian Eriksen, ancora in Danimarca con la sua famiglia dopo il malore che lo ha colpito in campo nel match contro la Finlandia ad Euro2020.