Cristiano Ronaldo in queste settimane è stato al centro di alcune voci di mercato che lo volevano lontano da Torino. Ma adesso questi dubbi si sarebbero risolti e CR7 avrebbe deciso di restare alla Juventus. Il portoghese non vedrebbe l'ora di tornare alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Il ritorno di Ronaldo è previsto per il 25 luglio. Inoltre, qualche settimana fa, il suo agente Jorge Mendes aveva rassicurato Andrea Agnelli sulla volontà di CR7 di restare a Torino nonostante qualche contatto con il Psg. Ronaldo considererebbe la Juventus come la casa delle sue ambizioni e non vorrebbe aspettare che il club francese risolva la questione Mbappè.

Dunque, la situazione di Cristiano Ronaldo sembra definita e da questo punto di vista la società bianconera dovrebbe essere tranquilla. A tenere in ansia la Juventus, invece, c'è Arthur che starà fermo per circa 2 mesi. Il club bianconero, però, non interverrà per rimpiazzare il centrocampista.

La Juventus aspetta CR7

La Juventus, il prossimo 25 luglio, ritroverà Cristiano Ronaldo che è atteso a Torino per riprendere gli allenamenti. CR7 sarà il pilastro dell'attacco bianconero insieme a Paulo Dybala e Alvaro Morata. In questo reparto non dovrebbero esserci grandi movimenti di mercato, a centrocampo, invece, si cercherà un nuovo elemento da inserire in rosa. Il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di Manuel Locatelli.

Ma il centrocampista classe 98 non sarà il sostituto di Arthur, visto che la Juventus vorrebbe prenderlo a prescindere dalla situazione del brasiliano. Adesso, Federico Cherubini dovrà cercare un accordo con il Sassuolo. Le due società potrebbero sentirsi nelle prossime ore.

La Juventus lavora al JTC

In questi giorni Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi sono tornati alla Continassa per allenarsi in vista della prima giornata di campionato.

Al JTC, però, mancano ancora i nazionali che sono attesi a scaglioni nelle prossime settimane. Al momento, non è ancora stata stabilita una data per il rientro di Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. I quattro azzurri, probabilmente torneranno ad agosto. Dunque, Massimiliano Allegri non potrà ancora lavorare con tutta la rosa a disposizione ma può contare su Paulo Dybala.

L'argentino è alla Continassa da diversi giorni e potrà ritrovare la condizione fisica dopo i tanti infortuni patiti nella scorsa stagione. Dybala potrà anche prendere parte alle varie amichevoli che saranno in programma nelle prossime settimane e questo gli consentirà di essere al top della forma per la prima di campionato contro l'Udinese.