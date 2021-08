La Juventus ha ceduto, in prestito con obbligo di riscatto, Hamza Rafia allo Standard Liegi. Il trequartista algerino quindi inizierà una nuova esperienza professionale nel massimo campionato belga dopo una stagione 2020-2021 da protagonista nella Juventus under 23. La società bianconera è quindi attiva anche in tema cessioni, almeno per quanto riguarda i giovani. Dopo il trasferimento di Frabotta al Verona e di Di Pardo al Vicenza, infatti, è toccato anche a Felix Correia lasciare la società bianconera per andare a giocare al Parma.

Per quanto riguarda i movimenti in entrata, la Juventus, negli ultimi giorni, ha ufficializzato gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli.

Due investimenti importanti che andranno a migliorare il livello qualitativo della rosa bianconera.

Rafia si è trasferito allo Standard Liegi

La Juventus ha recentemente ufficializzato la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Hamza Rafia allo Standard Liegi. Il trequartista algerino quindi avrà la possibilità di giocare in un campionato importante come quello belga. Un ulteriore salto di qualità per il giocatore che, nella stagione 2020-2021, ha giocato titolare nella Juventus under 23 in Serie C contribuendo in maniera importante alla qualificazione ai playoff della seconda squadra bianconera. Rafia è ricordato dai tifosi della Juventus per aver realizzato il gol decisivo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa nei tempi supplementari nella stagione 2020-2021.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altre cessioni dopo quella di Hamza Rafia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Radu Dragusin potrebbe lasciare la società bianconera per andare a giocare titolare. Si parla di un interesse concreto del Cagliari per il difensore, che potrebbe lasciare la Juventus in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della Juventus.

Potrebbero partire anche a Daniele Rugani e Aaron Ramsey se dovessero arrivare offerte importanti. Il difensore piace infatti al Napoli, alla ricerca di un giocatore considerando che Manolas vorrebbe lasciare la società campana per trasferirsi all'Olympiakos. Attualmente, invece, non ci sono offerte per il centrocampista gallese, che ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione.

Se dovesse arrivare una proposta importante negli ultimi giorni di Calciomercato estivo, la Juventus potrebbe lasciarlo partire e successivamente acquistare Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona potrebbe lasciare la Spagna in prestito. Ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan ma il giocatore vorrebbe trasferirsi nella società bianconera.