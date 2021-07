La Juventus nelle prossime settimane potrebbe ufficializzare alcuni importanti acquisti. Si lavora infatti all'arrivo di Manuel Locatelli. Il Sassuolo e la società bianconera potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per definire l'eventuale trasferimento del giocatore nella società bianconera. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe inserire una contropartita tecnica per diminuire l'esborso economico in cash da presentare agli emiliani. Locatelli potrebbe non essere l'unico acquisto per la mediana. Considerando l'intervento a cui è stato sottoposto Arthur Melo per una calcificazione ossea (dovrebbe rientrare ad ottobre) e la probabile partenza di Ramsey, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di un altro centrocampista.

Il toscano però è consapevole delle difficoltà economiche che stanno riguardando non solo la Juventus ma tutto il calcio, italiano ed europeo. Di conseguenza, avrebbe fatto il nome di Miralem Pjanic nell'eventualità in cui il Barcellona decidesse di lasciarlo partire in prestito.

Possibile 4-2-3-1 con l'eventuale arrivo di Locatelli e Pjanic

Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe un altro centrocampista oltre a Locatelli. Nell'idea del toscano, infatti, ci sarebbe la volontà di schierare una Juventus con il 4-2-3-1, con due mediani che sappiano completarsi e che sappiano impostare e verticalizzare il gioco. Locatelli sarebbe uno dei due, al suo fianco l'ideale potrebbe essere Pjanic. Il centrocampista del Barcellona piace molto ad Allegri, che lo ha già allenato nella sua prima esperienza professionale nella società bianconera.

L'eventuale arrivo di Pjanic si concretizzerebbe solo se il Barcellona dovessero cederlo in prestito. D'altronde guadagna circa 6,5 milioni di euro a stagione. Potrebbe accettare una riduzione dell'ingaggio, ma rimarrebbe sempre un investimento pesante per le finanze bianconere. Se dovessero concretizzarsi gli arrivi di Locatelli e Pjanic, la Juventus potrebbe giocare con un 4-2-3-1 con i due prima menzionati come mediani, sulla trequarti Chiesa, Dybala e Kulusevski, con Cristiano Ronaldo punta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato in vista della prossima stagione. Attualmente infatti sono solo tre le punte a disposizione di Massimiliano Allegri, ovvero Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il tecnico toscano vorrebbe una quarta punta, magari disposta anche a fare l'alternativa ai titolari.

Piace soprattutto Kaio Jorge, attualmente al Santos e in scadenza di contratto a dicembre 2021. Potrebbe lasciare la società brasiliana per circa 10 milioni di euro.