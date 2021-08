Prima l'uscita di un centrocampista e poi il ritorno di Miralem Pjanic. Sarebbe questa la strategia della Juventus per riabbracciare il regista bosniaco che ha già indossato la maglia della squadra torinese dal 2016 al 2020. Nella scorsa sessione estiva del mercato si era consumato l'addio, con il 31enne balcanico finito al Barcellona in uno scambio di prestiti che aveva portato Arthur Melo alla Continassa.

In Catalogna Pjanic non si è mai ambientato, ha giocato poco e, finito fuori dai radar dell'allenatore Koeman, che non lo prende in considerazione per il suo progetto di squadra per la stagione 2021-2022, starebbe scalpitando all'idea di tornare in bianconero.

La Juventus e l'allenatore Massimiliano Allegri sarebbero favorevoli al "cavallo di ritorno" bosniaco. Tuttavia, ci sarebbe un problema da 7 milioni più bonus. Questo, infatti, è lo stipendio annuale di Aaron Ramsey, centrocampista gallese e principale indiziato a lasciare il club di Agnelli per far posto a Pjanic. La società bianconera, infatti, dopo aver definito con il Sassuolo la trattativa per Manuel Locatelli, avrebbe la necessità di sfoltire la rosa soprattutto in mezzo al campo per poi aprire la strada a nuovi ingressi.

Tuttavia, in queste settimane il direttore sportivo Federico Cherubini starebbe faticando non poco per trovare una squadra interessata a Ramsey. O meglio, una squadra che sarebbe disposta a garantire all'ex Arsenal lo stipendio che attualmente gli viene assicurato dalla compagine piemontese.

La partenza di Ramsey decisiva per l'arrivo di Pjanic

Ramsey avrebbe mercato in Premier League, dove è molto apprezzato per le ottime stagioni che ha vissuto con la maglia dell'Arsenal. Non a caso, qualche settimana fa si era parlato anche di un presunto interesse dei Gunners per il loro ex regista.

Le potenziali pretendenti al numero 8 juventino, però, starebbero frenando i loro entusiasmi perché non disposte ad assicurare al calciatore gli stessi 7 milioni più bonus di ingaggio che la Juventus gli versa dall'estate del 2019, ovvero da quando lo ha prelevato dall'Arsenal a parametro zero.

Dunque, se entro il 31 agosto i dirigenti della società torinese non dovessero riuscire a trovare una soluzione per salutare Ramsey, non potrebbero concretizzare il ritorno di Pjanic. Anche l'attuale giocatore del Barcellona ha uno stipendio piuttosto alto (circa 6,5 milioni di euro a stagione) ma avrebbe già fatto sapere di essere disponibile a rivederlo al ribasso pur di tornare ad essere un protagonista della Serie A.

Il Barça, dal canto suo, considerando ormai il bosniaco un esubero, sarebbe pronto a lasciarlo partire anche in prestito annuale.

Insomma, la strada sarebbe tracciata per rivedere Miralem Pjanic con indosso nuovamente la casacca della Juventus (sullo sfondo ci sarebbero anche Milan e Roma, ma il calciatore avrebbe fatto sapere di gradire prevalentemente la destinazione torinese), ma prima di vedere il traguardo ci sarebbe da superare "l'ostacolo Ramsey".